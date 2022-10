Lina Beckmann nimmt Auszeichnung „Schauspielerin des Jahres“ entgegen

nach der gestrigen Wiederaufnahme von »Richard the Kid & the King« in dieser Spielzeit wurde Lina Beckmann auf der Bühne des SchauSpielHauses mit einer Urkunde für die Auszeichnung als „Schauspielerin des Jahres" gewürdigt. Nach 2011 erhält sie diese Auszeichnung nun bereits zum zweiten Mal. Die Kritiker*innen-Umfrage 2022 der Fachzeitschrift „Theater heute" ehrte damit Beckmann für ihre Verkörperung von Shakespeares Antihelden Richard in Karin Henkels Inszenierung am Deutschen SchauSpielHaus Hamburg. »Richard the Kid & the King« ist eine Koproduktion mit den Salzburger Festspielen und eröffnete die Spielzeit 2021-22 in Hamburg.



Eva Behrendt, Redakteurin „Theater heute: „Dieses Jahr wurde Lina Beckmann für ihr überwältigendes körperliches und transparentes Spiel in »Richard the Kid & the King« zur Schauspielerin des Jahres gewählt! Liebe Lina Beckmann, Gratulation zu dieser Wahnsinnsrolle und ganz herzlichen Glückwunsch! Es ist ja nicht das erste Mal, dass Du Schauspielerin des Jahres bist, aber neuerdings gibt es dafür auch eine Urkunde."



Erst kürzlich wurde Lina Beckmann für ihre Rolle als Richard für den Deutschen Theaterpreis „DER FAUST 2022" nominiert, 2021 erhielt sie bereits den NESTROY-Theaterpreis in der Kategorie „Beste Schauspielerin" und wurde außerdem mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring geehrt.

Richard the Kid & the King

nach William Shakespeare

Fassung von Karin Henkel, Sybille Meier und Andrea Schwieter

Koproduktion mit den Salzburger Festspielen 2021



wieder am 8/10 und 30/10 sowie am 20/11 und 30/11 im SchauSpielHaus

am 9/11 Gastspiel beim Prager Theaterfestival deutscher Sprache



Es spielen: Lina Beckmann, Sachiko Hara, Paul Herwig/Matti Krause, Alexander Maria Schmidt, Maik Solbach, Kate Strong, Bettina Stucky, Kristof Van Boven, Michael Weber / Mit: Rolf Bach, Frederik Börner, Dennis Feuerhacke, Thomas Geiger, Allan Naylor, Maximilian Posny, Inga Rumohr, Bettina Woitt, Filiz Yildirim



Regie: Karin Henkel / Bühne: Katrin Brack / Kostüme: Klaus Bruns / Licht: Rainer Casper / Musik: Arvild J. Baud / Dramaturgie: Sybille Meier, Andrea Schwieter



In den kommenden Wochen ist Lina Beckmann in weiteren Inszenierungen auf der Bühne des SchauSpielHauses zu erleben:



Die Nibelungen - allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie

von Barbara Bürk und Clemens Sienknecht

am 12/10 im SchauSpielHaus sowie heute, am 1/10 und am 2/10 als Gastspiel im Theater Gütersloh



Das Schloss

von Franz Kafka

Regie: Viktor Bodo

am 6/10, 1/11 und 20/11 im SchauSpielHau