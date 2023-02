Krolock Kevin Tarte Wird Seine Rolle Im Musical DANCE OF THE VAMPIRES

Seit einem Vierteljahrhundert tanzen die Vampire über die Musicalbühnen - das bedeutet 25 Jahre begeisterte Fans, schaurig-schöne Kulissen, rockige Musik, berühmte Balladen und absolute Kultstars in den Hauptrollen! Im Oktober 2022 zelebrierte TANZ DER VAMPIRE im Stuttgarter Stage Palladium Theater das große Jubiläum, aber die Party ist noch lange nicht vorbei: Dieses Frühjahr kehrt einer der am meisten gefeierten Darsteller zurück, den die Vampirshow je gesehen hat: Superstar Kevin Tarte lockt im Mai und Juni erneut als bissiger Graf von Krolock in sein Schloss!

Kevin Tarte gehört wohl zu den begehrtesten Schlossherren, den TANZ DER VAMPIRE seit der Uraufführung am 04. Oktober 1997 in Wien gesehen hat. Vor allem die Stuttgarter Fans verehren den hochkarätigen Darsteller mit imposanter Stimme, der die Rolle in der Landeshauptstadt bereits bei der Deutschlandpremiere 2000 im Stage Apollo Theater verkörpert hat. Kein Wunder also, dass es sich der beliebte Krolock-Darsteller nicht hat nehmen lassen, das Publikum zum Anlass des 25-jährigen Jubiläums zum Tanz zu bitten! Für mehrere Gastauftritte wird Musicalsuperstar Kevin Tarte noch einmal in das Grafenkostüm schlüpfen und seine Paraderolle am Vampir-Hotspot Stuttgart zum Besten geben: Der 20., 26. und 28. Mai 2023 sowie der 08. und 10. Juni 2023 stehen als Termine bereits fest - an diesen Abenden wird er seine Fans erneut zu einer Reise auf den Flügeln der Nacht mitnehmen!

Kevin Tarte ist berührt, dass TANZ DER VAMPIRE auch nach 25 Jahren immer noch so eine Faszination bei den Fans auslöst. „Das Vampirthema begeistert: Emotion, Spannung und Mystik pur. Es ist die ganz große Musicalachterbahn und bleibt absolut unvergesslich", sagt der Musicalstar. „Und am Ende hat man das Gefühl, dass man einfach unbedingt nochmal einsteigen will." Er weiß das aus eigener Erfahrung - im vergangenen Jahr saß Kevin Tarte selbst dreimal im Publikum. „In Stuttgart wieder den Grafen zu spielen, freut mich ganz besonders. Ich habe dem Publikum in Stuttgart und darüber hinaus viel zu verdanken. Jetzt noch einmal den Grafen für diese Menschen zu verkörpern, erfüllt mich sehr."

Kevin Tarte als Graf von Krolock

Für den in Seattle geborenen Sänger, der auch in anderen Musicalproduktionen brillierte, ist der Vampirgraf eine vertraute Rolle. Für die Stuttgarter:innen ist er sowieso der Ur-Krolock und einer der besten Chefvampire - nicht nur, weil er am Fuße der Schwäbischen Alb in Bad Urach nahe Stuttgart lebt und hier sein Zuhause gefunden hat. Schon als das Grusical ab März 2000 das erste Mal in der Landeshauptstadt gastierte, war Kevin Tarte dabei - Regisseur Roman Polanski selbst hatte den US-Amerikaner ausgewählt. Drei Jahre lang, bis August 2003, begeisterte er mit seiner einzigartigen Stimme und seinem unverwechselbaren Charisma die Menschen als schauriger Schlossherr. Nachdem er Alfred und Professor Abronsius auch in Hamburg (2005-2006) und in Oberhausen (2008-2010) über die Musicalbühne gejagt hatte, kehrte er im Februar 2010 wieder nach Stuttgart zurück. Anschließend biss er sich in Berlin (2012) und im Dezember 2017 erneut in Hamburg durch. „Die Rolle ist tief in mir verankert, ich habe sie oft gespielt", sagt Tarte. „Aber es ist kein Selbstläufer. Den Grafen zu spielen, ist immer eine Herausforderung - vor allem, die massive Präsenz und Ausstrahlung zu erzeugen, die so wichtig sind, um dem Grafen von Krolock unmittelbar Raumfülle im Theater zu geben. Es ist mir wichtig, diese Figur authentisch darzustellen

Liebe auf den ersten Biss: 25 Jahre TANZ DER VAMPIRE

Das Kultmusical TANZ DER VAMPIRE geht auf den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1967 von Regisseur Roman Polanski zurück. Er war es auch, der gemeinsam mit Andrew Braunsberg und Rudi Klausnitzer die Idee für das Musical hatte und am 4. Oktober 1997 Regie bei der Uraufführung der Originalproduktion der Vereinigten Bühnen Wien am Raimund Theater in Wien führte. Für die Musicalbühne bereitete der vielfach ausgezeichnete Autor Michael Kunze die schaurig-humorvolle Geschichte auf, die Musik schrieb kein Geringerer als Jim Steinman. Schon bald wurde das Stück zum Riesenerfolg und sorgte für Begeisterung auf der ganzen Welt: in Hamburg, Berlin, Paris, Warschau, Budapest, Helsinki, Moskau, Osaka, Tokio und am New Yorker Broadway. Seit der Uraufführung tanzten die Vampire vor den Augen von mehr als 10 Millionen Zuschauer:innen rund 10.000 Mal über die Bühnen der Welt. Die Stuttgarter:innen konnten die Vampire schon wenige Jahre nach der Uraufführung in Wien erleben: Am 31. März 2000 feierte das Musical in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Premiere. Roman Polanski führte auch hier Regie. Zum vierten Mal spielt TANZ DER VAMPIRE derzeit in Stuttgart im Stage Palladium Theater. Die Reise ins Transsilvanien des 19. Jahrhunderts hat alles, was es für einen fulminanten Abend braucht: eine schaurig-schöne Geschichte, die gleichzeitig gruselt, unterhält und amüsiert, einzigartige Rockkompositionen, romantische Balladen, eine gute Portion Liebe und nicht zuletzt einzigartige Protagonisten.