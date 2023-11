Circus Roncalli - All for ART for all

Besucht am 18.11.23, in Bremen!

Willkommen in der zauberhaften Welt der Circus Roncalli Show "All for ART for All"! Diese mitreißende Party der Kreativität ist ein wahres Fest für die Sinne. Der Auftakt ist ein regelrechter Farbrausch, der die Bühne in ein lebendiges Gemälde verwandelt – ein erster Vorgeschmack auf die Magie, die uns erwartet.

Die Akrobatik-Acts sind einfach der Wahnsinn! Von schwindelerregenden Höhen bis zu bodenverrenkenden Einlagen – die Artisten fesseln nicht nur mit ihrer beeindruckenden Technik, sondern auch mit einer gehörigen Portion Humor. Die Clowns sind dabei der Garant für gute Laune, ihre schrullige Art verbindet die Acts auf herzerwärmende Weise.

Aber das ist noch nicht alles – die Show hat eine tiefergehende Botschaft: "All for ART for All". Hier steht nicht nur die Akrobatik im Mittelpunkt, sondern auch die Idee, Kunst für jeden zugänglich zu machen. Diese Extraportion Charme und Tiefgang verleiht der gesamten Veranstaltung eine einzigartige Note und lässt das Herz höherschlagen.

Und dann die Künstler! Eine vielfältige Truppe von talentierten Persönlichkeiten, angeführt von Justin Philadelphia mit seiner herausragenden Flying-Pole Nummer! Maria Sarach, Teil einer russischen Circusdynastie, verzaubert mit ihrer Flexibilität und Handstand-Akrobatik. Die Brüder Charly und Wuilder, bekannt als Hermanos Acero, repräsentieren die dritte Generation einer Circusfamilie aus Kolumbien. Und meine absoluten Favoriten: das Duo Minasov, mit ihrer temporeichen Quick Change Nummer - großartig!!

Neben den artistischen Höhepunkten sorgt auch das musikalische Begleitprogramm für beste Unterhaltung. Das Roncalli Royal Orchestra mit seinem ansteckenden Groove, Nathalie Bru mit ihrer einzigartigen Stimme und das Roncalli-Ballett, das mit farbenfrohen Kostümen eine fantasievolle Welt erschafft.

Insgesamt ist die Circus Roncalli Show "All for ART for All" ein wahres Mega-Event. Man fühlt sich, als wäre man in eine kunterbunte Fantasiewelt eingetaucht. Ein Riesenapplaus gebührt den Künstlern – sie haben "All for ART for All" wirklich in ein fröhliches Fest verwandelt! Taucht ein und lasst euch von dieser einzigartigen Atmosphäre verzaubern!