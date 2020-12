Le Théâtre Du Châtelet Présente Le Châtelet Sur Le Toit

« Le Châtelet sur le toit », avec le soutien de YouTube et Google Arts & Culture, est un projet pérenne de vidéos d'artistes en lien avec les productions présentées sur la scène du Châtelet mais aussi d'artistes de passage dans notre théâtre, dont le but est de créer au fil des saisons un contenu original diffusé princi palement sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du Théâtre du Châtelet.

Le temps d'une chanson, d'un mouvement, d'un texte, d'une chorégraphie, ces artistes s'approprieront de façon éphémère un espace unique et privilégié d'expression artistique, au cœur de Paris ; les vidéos de leurs performances permettront de partager avec le plus grand nombre toute la richesse et la pluralité artistique de la programmation du Théâtre du Châtelet.

« Le Châtelet est l'un des plus beaux théâtres de Paris, au cœur de la Ville. De son toit, la vue à 360° sur la capitale ne cesse de nous émerveiller et de nous inspirer » déclare Thomas Lauriot dit Prévost, Directeur général du Théâtre du Châtelet. « Nous avons voulu partager cette inspiration avec les artistes et le public et cette sensation d'être au cœur de la Ville, un peu au-dessus. Avec cette nouvelle « scène », nous souhaitons toucher un large public fait de fans du Châtelet et de curieux qui découvriront notre merveilleux Théâtre pour la toute première fois. »

«Dans un contexte de crise qui frappe l'industrie culturelle française, YouTube est heureux de pouvoir sou tenir de manière durable l'institution emblématique qu'est le Théâtre du Châtelet dans le lancement de son événement "Châtelet sur le toit", ainsi que d'apporter un accompagnement personnalisé pour amplifier sa présence sur YouTube" ajoute Justine Ryst, Directrice générale de YouTube France.

Rendez-vous mercredi 16 décembre à 18h sur la chaîne YouTube du Théâtre du Châtelet pour découvrir les premières images du « Châtelet sur le toit » avec Damon Albarn, Fatoumata Diawara, Sébastien Tellier, LEJ, Arandel et bien d'autres encore. Et cliquez sur ce lien dès maintenant pour découvrir la bande annonce.