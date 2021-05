BWW Review: MIT NAVN ER GRETA at AVENY T

Så kan vi igen gå ind i teaters mørke og nyde den kunst som vi så længe har savnet. På sådan en regnvåd torsdag var det lige, hvad jeg gjorde og tilbragte godt 60 min i selvskab med skuespiller Karla Løkke, som får sin professionelle debut i stykke Mit navn er Greta, som har verdens premiere på Aveny T på Frederiksberg, og man må sige, hun gør det godt som den 15 årige Clara, som kæmper for miljøet og hvis store idol er Greta Thunberg. Hun rammer det unge sprog lige på kornet og hun formår at holde publikum fanget i sin enetale, i samtlige 60 min forestillingen varer. Hun har nogle fantastiske skift mellem at være Clara og så Greta, så man er ikke i tvivl om, hvornår hun er hvem og hun gør det så legende let, at det er en fryd at se på.

Emil Rostrup står for iscenesættelsen af stykket og jeg synes, at han formår at få budskabet frem. Nogle gange synes jeg dog, at det bliver lidt for langtrukken, b.la. er der en videosekvens med Jeanne d´Arc, som jeg synes er overflødig og godt kunne være skåret meget ned, da den ikke rigtig har nogen mening for stykket, synes jeg. Men alt i alt får han stykket sikkert i havn.

William Lippert er dramatikkeren bag Mit navn er Greta og han har skrevet et ganske godt stykke, som ikke bliver alt for belærende, som jeg ofte synes stykker til unge godt kan blive. Han formår at skrive ungt og på et let forståligt sprog, som taler til de unge.

Forestilling er helt i Greta Thunbergs ånd bygget op omkring genbrug så scenografien og kostumer er lavet af genbrugsmaterialer og det virker ganske fint og med ganske få ting formår scenografien at skabe et rigtig godt univers, som ikke mangler noget.

Alt i alt en ganske fin forestilling som jeg ikke kommer til at tænke for meget over efter jeg gik ud af teateret, men som jeg var godt underholdt af i de 60 min., jeg var i teateret og som jeg er sikker på vil tale meget til de unge blandt publikum og jeg er sikker på, at den kan skabe debat i mange klasser samt rund omkring spisebordet. Så herfra skal der lyde gå ind og se den og få 60 min. god underholdning.

3 ud af 6 Stjerner