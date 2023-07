Review: NATASJA at Operaen

FOTO: MORTEN RYGAARD

Natasja har fået sin egen musical/teaterkoncer på tide, vil nogle mene og jeg kan kun give dem ret i for hvorfor ikke sprede den fede musik ud. Instruktionen er lagt i hænderne på en af Danmarks, efter min mening, bedste instruktører nemlig Nikolaj Cederholm som også har stået bag b.la. Gasolins teaterkoncert.

Når han så også i mål med denne, det synes jeg til dels, han gør, han får skabt nogle billeder, som er fantastiske og i samarbejde med Toniah Pedersen, som står for koreografien til forestillingen, er det et sansebombardement af indtryk.

Der hvor det halter meget for mig er på manuskriptsiden, som Clemens Le Telling står for, den er på vers og nogle gange er det så tå krummende pinligt, at man bare ønskede, at de lod være. Hvad der mangler på manussiden, får man til gengæld for fuld skrue på musiksiden, hvor et hold af fantastiske skuespiller og sanger giver den max gas for at fortolke Najasjas numrer og det gør hele banden til ug og slange hele vejen igennem og man sidder på sæderne og får helt lyst til at genhøre Natasja.

Spillerne formår at skabe en fest men samtidig også at fortælle historien om Natasja. Forestillingen varede 2 timer med pause og det er en passende længde for tror ikke, den ville kunne bære mere og så ville det bare løbe ud i sandet. Alt i alt en fin forestilling hvor musikken virkelig rykker.

4 AF AF 6 STJERNER