BWW Review: DEN STORE GATSBY at Odense Teater******

20'ernes New York var pompøst og overdådigt. "Den store Gatsby" på Odense Teater tager udfordringen op, men desværre lykkedes det ikke rigtigt at forløse den store klassiker.

Lad det være sagt med det samme: dette er en af de vanskeligere anmeldelser, jeg til dato har skrevet. Vanskeligere primært, fordi jeg egentlig ikke tror, at publikum i går, fik den "rigtige" forestilling. Min oplevelse var tværtimod, at alt hvad der kan gå galt i en forestilling, gik galt på Odense Teater på denne "fredag den 13." Det vender vi tilbage til.

"Den store Gatsby" er umiddelbart tænkt simpel midt i alt det pompøse. Man kunne have valgt at give scenografi og rekvisitter fuld gas. Det gør man ikke. Her er kun enkelte rekvisitter, ligesom de forskellige lokationer bliver vist gennem enkelte effekter. For eksempel illustreres et autoværksted med røg. Gatsbys have af et gitter. Her må jeg selv danne mine billeder. Det fungerer egentlig fint, fordi vi hele tiden har "fortælleren" i skikkelse af Benjamin Kitter. Han har en gennemgående rolle i stykke, samtidig med, at han adresserer fortællingen ud mod publikum.

Stykket er tekstrigt på trods af, at man har simplificeret i forhold til originaloplægget. Det bliver til lange monologer og dialoger. Det kunne have fungeret, men denne aften gik energien nedad, hvorfor forestillingen mistede mig undervejs. Ydermere fumlede en del skuespillere rundt i deres replikker, så stykket kom til at virke rodet. Det bragte mig ud af illusionen i en tekst, der ellers er nem og forståelig.

Aftenens stjerne for mig er Benjamin Kitter. Han bringer spændende liv og nuancer til sin karakter. Han spænder over alt fra kejtet til arrig og spiller med overbevisning og charme. Ligeledes finder jeg Nicolai Jandorf, værd at fremhæve for sin kølige og overlegne karakter. Desværre opleves flere biroller at overspille, hvilket bidrager til irritation, idet de bliver for karikerede.

Ligeledes kan man undres over karakteren Daisy, som står i midten af et stort trekantsdrama med store følelser. De store følelser kommer dog aldrig frem, så det bliver svært at forstå, hvorfor mændene kæmper. Måske er der i oplægget ikke de store nuancer i rollen? Daisy kommer til at fremstå naiv, en smule uintelligent og forvirret. Generelt kommer følelser ikke i spil i stykket udover fortælleren. Hans scener med Anna Bruus Christensen var nogle af aftenens bedste.

Forestillingen rummer bestemt også gode ting. Som sagt, synes jeg den enkle scenografi fungerer rigtig godt: at jeg selv skal danne mine billeder. Ligesom lyset komplimenterer på smukkeste vis. Kostumerne er et kapitel for sig. De er tidssvarende, og hvem har ikke lyst til at klæde sig i en fjerpragt på hovedet! Sangerinden synger dejligt, ligesom det er en fornøjelse at se en "rigtig" kvinde danse charlston. Jeg kunne dog godt savne et stort shownummer, som 20'erne netop lægger op til. Men det ville ikke have passet til resten af forestillingen.

Som skrevet i starten havde jeg oplevelsen af, at alt, hvad der kunne gå galt, gik galt. På et tidspunkt virkede det til, at en skuespiller glemte at komme ind, hvilket betød, at alt energi døde. Det gjorde den generelt hele vejen igennem. En herre sagde i pausen, at den bare slet ikke havde grebet ham endnu, og nogle gæster forlod teatret i pausen. Et par på rækken bagved, snakkede konstant under forestillingen. En udfordring, når stykket blev spillet uden microports. Det er mig en gåde, hvorfor folk ikke går ud! Et scenetæppe faldt ikke ned som planlagt. En skuespiller forsøgte at tage det ned - uden held, Hvilket igen blev komisk på den forkerte måde. Sådan var aftenen bare præget af uheld og skuespilsfejl, som fik det hele til at fremstå som en rodet affære. Ærgerligt, når den havde potentiale til mere.

Jeg er - trods alt - sikker på, at publikum imorgen og resten af spilleperioden vil blive væsentlig bedre underholdt. Denne formodning til trods, kan forestillingen fredag den 13. september kun belønnes med 2 stjerner herfra.

Billede: Odense Teater

Dramatisering og iscenesættelse Nicolei Faber

Scenografi og kostumer Mie Riis

Koreografi Peter Friis og Louise Davidsen

Oversættelse Jørgen Nielsen

Komponister Marie Højlund, Anders Boll og Jakob Schweppenhäuser

Lyddesign Jonas Jørgensen

Lysdesign Simon Holmgren

Forlag: Gyldendal

MEDVIRKENDE

Benjamin Kitter

Jon Lange

Lea Baastrup Rønne

Nicolai Jandorf

Anna Bruus Christensen

Mette Kjeldgaard Jensen

Peter Høgsbro

Mogens Rex Meyer

Cecilie Gerberg

Niels Skovgaard Andersen

Louise Davidsen Catherine

Pammy Buchanan, Daisy og Toms datter Isa Heisterberg / Kika Harild Andersen

Hund Bella / Abby





