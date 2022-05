BWW Review: CABARET at Aarhus Teater

***** *

Forrygende, festlig og flot forestilling på Aarhus Teater

Forestillingen Cabaret er stadig højaktuel på trods af mange år på bagen. Aarhus Teater formår at sætte fokus på temaer, der stadig rører sig i samfundet i dag. Altsammen pakket ind i overdådige, glitrende kostumer, effektfuld scenografi og stærke skuespilpræstationer.

Cabaret er klart en favorit hos denne anmelder, og forventningerne er derfor tårnhøje, allerede før jeg har sat mig på mit sæde. Jeg har set forestillingen i flere opsætninger, og filmen er da også set et utal af gange med ikoniske Liza Minelli i hovedrollen. Er det så muligt ikke at sammenligne? Nej, men da jeg forlod salen igår, var det med en ny og forfriskende oplevelse af Cabaret, der gør sammenligning irrelevant.

Åbningsscenen har altid været med pomp og pragt, og derfor kommer den første overraskelse, da Simon Mathew laver en spektakulær entré som konferencier på Kit Kat Klub i mellemkrigstidens Berlin. Her lukkes vi hurtigt ind i den dekadente natklub, hvor pigerne svinger benene højt, tøjet er minimalt og livet er wunderschön. Fra starten smides "svesken på disken" til min store begejstring. Der bliver ikke pakket noget ind; bryster er bryster, mænd kysser mænd og et skridt bliver serveret lige i ansigtet. Det er dejligt befriende i en nutid, hvor der stadig er berøringsangst overfor disse temaer. Jeg er fan af, at man som teater går lige til grænsen, og ganske sikkert for nogles vedkommende over, og prikker til publikum. Det er vulgært og sexet på den lækre måde.

Cabaret er en historie med mange lag. I instruktør Niklas Bendixens version bliver historien dog let at forstå, da alt lægges frem. Her er ikke nogen dybere lag, vi som publikum selv skal opdage eller gætte os til. Det gør det nemt at følge med for alle, og man kan sætte fokus på andre ting i stedet. For eksempel den smukke scenografi skabt af Benjamin La Cour. Dele af den er utrolig enkel, mens andet er et udstyrsstykke af den extravagante slags. Manuskriptet er opdateret og flyder.

Historien om Kit Kat Klub i tiden før anden verdenskrig er stadig højaktuel. Der er så mange temaer at tage fat på, hvor vi som samfund måske tror, at vi er kommet længere, end vi reelt er. Den store kærlighed, krig, selvopofrelse, og det at kunne elske den, man vil. Der er rigeligt at tage fat på, og Nicklas Bendixen kommer godt rundt omkring dem alle. Konferencieren har rollen som en gennemgående fortæller, hvilket fungerer godt. Især fordi Simon Mathew virkelig formår at vise flere facetter af karakteren. Han bliver holdt stramt sangmæssigt, for så hen mod slutningen at blive sluppet fri i et enkelt hjerteskærende nummer.

Hovedrollen Sally Bowles spilles af Sofia Nolsøe. En kompleks karakter, som hun har fuld kontrol over. Hun rammer de forskellige lag Sally Bowles har, og giver hende mere dybde og en mere alvorlig side, der går lige i hjertet hos publikum. Hun klæder den langt mere naive Clifford spillet af Emil Prenter. Han får en god udvikling undervejs og står godt i kontrast til Sallys kompleksitet. Anders Baggesen som Hr. Schultz og Ulla Henningsen som Fräulein Schneider skal også nævnes for deres virkelig gode samspil. Anders Baggesen har jeg ikke set spille så stærkt længe.

Cabaret er en modsætningsfyldt oplevelse. På den ene side kan vi "leave our troubles behind" hos det smukke og veldansende ensemble på Kit Kat Klub. Her er fest og farver og et lækkert spillende orkester på scenen dirigeret af kapelmester Sascha Dupont. Omvendt bliver det i andet akt, hvor den barske virkelighed overtager, og tager pusten fra selv den mest hardcore publikum. Det er de helt store følelser, vi har med at gøre.

I Aarhus Teaters opsætning af Cabaret er de overdådige kostumer skabt af David Gehrt. Forestillingen kræver et usædvanlig dygtigt dansecast, og det har man fundet. Koreografien af Signe Fabricius er storladen og hæsblæsende. Mit eneste lille minus er, at jeg savnede bare en lille bitte smule af Bob Fosses ikoniske koreografi. Men med den fortolkning som Niklas Bendixen har lavet, passer det godt, at også dansen bliver mere moderne. Generelt er forestillingen lige løftet op til et mere moderne touch. Selv musikken er fortolket. Det er selvfølgelig en smagssag, om man er vild med, at noget så kendt bliver lavet om på. For mig var det et frisk pust, der gav mig et nyt syn på en velkendt forestilling.

Da jeg forlader teateret, er det med pulsen fra orkesteret i hjertet og ikke mindst følelsen af, at jeg havde oplevet Cabaret på en helt ny måde.

Foto: Emilia Therese

HOLDET BAG

Joe Masteroff

DIALOG

John Kander

MUSIK

Fred Ebb

SANGTEKSTER

Niclas Bendixen

ISCENESÆTTELSE

Benjamin La Cour

SCENOGRAFI & LYSDESIGN

David Gehrt

KOSTUMEDESIGN

Signe Fabricius

KOREOGRAFI

Jesper Mechlenburg

MUSIKALSK ARRANGØR

Sascha Dupont

KAPELMESTER

Lars Gaarde

LYDDESIGN

MEDVIRKENDE

Sofia Nolsøe, Emil Prenter, Simon Mathew, Ulla Henningsen, Anders Baggesen, Kjartan Hansen, Sofie Topp-Duus, Andrea Schirmer, Stine Andersen, Tone Reumert, Helene Høier, Marcus Elander, Patrik Riber, Ingeborg Meier Andersen, Bertram Lyng Engelsted Jarkilde m.fl.

MUSIKERE

Sascha Dupont, Christine Dueholm, Ida Gormsen, Anne Meyer, Alberte Svenningsen, Nikolaj Heyman