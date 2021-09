BWW Review: ATLANTIS at TIVOLISKONCERTSAL

I 1993 så musicalen Atlantis dagens lys for første gang og her i 2021 er den tilbage i ny stor opsætning og klar til at tage Danmark med storm.

Forventningerne er store til den nye opsætning af Atlantis og man må sige, at de har skudt papegøjen med deres Adalena (Johanne Milland), hun synger som en drøm og med en indlevelse, at hun går lige i hjertet, hun har en kraft, der gør, at hun kan nå langt i musicalverden. Også Silvan (Thomas Høj Falkenberg) bør nævnes, for han har den sødme og så tilpas fandenivoldskhed som en Silvan skal være og så har han en sangstemme ,som fylder rummet og trænger ind under huden på publikum. Det er et stjernecast, som tæller bl.a. Stig Rossen, som jo bare er indbegrebet af musical og han gør det godt i rollen som Jabbadoor kunne dog godt have brugt, at han have været en kende mere ond, det ville have klædt rollen. Hele castet gør det godt og der er ikke en falsk tone at spore så sang og skuespil mæssigt, er den Westend værdigt.

Scenografi og kostumer står Philip Witcomb for og han har skabt en helt fantastik scenografi, som kan så mange ting, at man hele tiden bliver overrasket og man sidder hele tiden og tænker hvad bliver det næste. Det der er blevet brugt på scenografien, synes jeg godt mangler lidt på kostumesiden i sådan en kæmpe opsætning, synes jeg godt, at man måtte have givet extra gas på den side og jeg have ikke det sådan, wow det slår benene væk under mig med de kostumer.

Atlantis kan opleves i de store byer i Danmark og jeg synes ikke, at man skal snyde sig for denne oplevelse, for det er musical i høj kvalitet.

5 UD AF 6 STJERNER

TIVOLIS KONCERTSAL 10.09 - 25.09 - 21

MUSIKHUSET AARHUS 28/9 - 10/10 - 21

MUSIKTEATERET HOLSTEBRO 13/10 - 16/10 - 21

ODEON ODENSE 19/10 - 21/10 - 21