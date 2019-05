BWW Feature: Ã…RETS REUMERT-NOMINEREDE ER...

De nominerede til Årets Reumert 2019 er offentliggjort. Juryen fremhæver både forestillinger og kunstnere i 16 forskellige kategorier, som har gjort et særligt indtryk i løbet af sæsonen. Se alle årets nominerede nederst. Søndag den 2. juni kl. 19.00 på Nørrebro Teater bliver Årets Reumert uddelt til modtagerne af de mange kategorier. I år er der et ekstra fokus på solidaritet og fejring, da prisen står uden sponsor og aftenen derfor afvikles af frivillige kræfter. Hele landet hyldes

En nominering fra juryen er udtryk for anerkendelse af en flot præstation, som skiller sig særligt ud i denne sæson. Scenekunst fra hele landet er repræsenteret, fra Vendsyssel til Betty Nansen, og både store og små teatre har gjort sig bemærket. Særligt i kategorierne Årets Performer og Årets Børne-/Ungdomsforestilling er de små storbyteatre repræsenteret af bl.a. Bora Bora i Århus, Teater Nordkraft i Aalborg og Sort/Hvid i København. Fra store klassikere til tidstypiske emner

I 2018 var der en stærk tendens mod, at forestillingerne blev skabt på forlæg af film og tv-serier, mens de nominerede i Årets Reumert 2019 har fokus på klassikere som Dantes Guddommelige Komedie, Shakespeare in Love og Kat På Et Varmt Bliktag, men der tages også moderne problemstillinger op som i monologen Med mig selv i mine egne arme og ungdomsforestillingen Dig og mig ved daggry. Det Kongelige Teater er repræsenteret i mange af kategorierne, og de dominerer helt kategorien Årets Sanger. De har desuden en nominering for Den Kroniske Uskyld som Årets Skuespil og to forestillinger i kategorien Årets Opera. Stærke samarbejder

I år er der også fokus på opsætninger på baggrund af store samarbejder. Det drejer sig bl.a. om forestillingen Trubaduren, der er opsat af Det Kongelige Teater i co-produktion med Teatro Real i Madrid og Opéra Monte Carlo, og Tænk hvis man havde en rejsegrammofon, som er realiseret af Teatret Gruppe 38, Teatret Møllen, teater2tusind & Carte Blanche. Nominerede ved Årets Reumert 2018

Årets Kvindelige Hovedrolle Tammi Øst, Richard III, Husets Teater

Mette Døssing, 4:48 Psychosis, Aarhus Teater

Stina Ekblad, Dantes guddommelige komedie, Østerbro Teater Årets Mandlige Hovedrolle Simon Bennebjerg, Den kroniske uskyld, Det Kongelige Teater

Morten Hee Andersen, Færdig med Eddy, Betty Nansen Teatret

Søren Sætter-Lassen, Amadeus, Det Kongelige Teater Årets Performer Madame Nielsen, Black Madonna, Sort/Hvid

Niels Anders Thorn, Gilgamesh, Hotel Pro Forma

Yael Gaathon, Don't Worry About Us, Blue Cliff co-produceret med Åbne Scene(Godsbanen) og Bora Bora Årets Kvindelige Ensemblerolle Charlotte Munksgaard, John Lennon er død, Teater V og Mussolinis de 100 dage, Får 302

Stine Schrøder Jensen, Præsidentinderne, Det Kongelige Teater

Lone Rødbroe, Turisterne, Vendsyssel Teater Årets Mandlige Ensemblerolle Morten Suurballe, Biedermann og brandstifterne, Aarhus Teater

Klaus Geisler, Den grønlandske mand, Teater Freezeproductions og Grønlands nationalteater

Peter Gilsfort, Død over eliten, Odense Teater Årets Danser Ole Birger Hansen, Ai-Ai-Ai, Aaben Dans

Milou Nuyens, Chopin danser, Dansk Danseteater

Ida Praetorius, Askepot, Det Kongelige Teater Årets Sanger Gisela Stille, Trubaduren, Det Kongelige Teater i co-produktion med Teatro Real i Madrid og Opéra Monte Carlo

Sofie Elkjær Jensen, Flagermusen og Drot og Marsk, Det Kongelige Teater

Gert Henning-Jensen, Drot og Marsk, Det Kongelige Teater Årets Instruktør Minna Johannesson, Dig og mig ved daggry, Teater Nordkraft og Kat på et varmt bliktag, Betty Nansen Teatret

Jacob Schjødt, Anna Sophie Hedvig, Odense Teater

Sargun Oshana, 4:48 Psychosis, Aarhus Teater Årets Scenedesign Ditlev Brinth (lyddesign), Peter Schultz (scenografi), Anna Sophie Hedvig, Odense Teater

Signe Krogh (scenografi), Eksplosioner, Teatret Masken og Det tabte land, Vendsyssel Teater

Maja Ravn (scenografi), Orlando, Betty Nansen Teatret og Shakespeare in Love, Østerbro Teater Årets Dramatiker Rhea Leman, Leve livet, Bornholms Teater

Andreas Dawe, Vort mismods vinter, Akut360

Christina Hagen, Med mig selv i mine egne arme, Østerbro Teater Årets Børne-/Ungdomsforestilling Dig og mig ved daggry, Teater Nordkraft

Tango, Teater O, Nørregaards Teater & Black Box Theatre

Kom dans med mig, Det Lille Teater Årets Musical/Musikteater Det tabte land, Vendsyssel Teater

Tarzan, Fredericia Teater

I et forhold, Betty Nansen Teatret Årets Opera Passageren, Den Jyske Opera

Drot og Marsk, Det Kongelige Teater

Tidens og visdommens triumf, Det Kongelige Teater, co-produktion Malmö Opera Årets Danseforestilling Ocean of Our Motion, DeLeónCompany

An Eve And An Adam, Granhøj Dans

Panic Day, Uppercut Danseteater Årets Skuespil 4:48 Psychosis, Aarhus Teater

Kat på et varmt bliktag, Betty Nansen Teatret

Den kroniske uskyld, Det Kongelige Teater Årets Performance Shinpai Shinaide - Don't Worry About Us, Blue Cliff, Åbne Scene og Bora Bora

Black Madonna, Sort/Hvid

Mod alle odds, Betty Nansen Teatret og Fix og Foxy Årets særpris Messias i nat, Hautog Husets Teater

Skattegraveren, Det Kongelige Teater

Tænk hvis man havde en rejsegrammofon, Teatret Gruppe 38, Teatret Møllen, teater2tusind & Carte Blanche

Årets talenter bliver offentliggjort i dagene op til prisuddelingen.

Fakta om Årets Reumert 2019

Årets Reumert uddeles den 2. juni 2019 kl. 19.00 på Nørrebro Teater med skuespiller og manuskriptforfatter Ditte Hansen som vært. Prisuddelingen er i år noget ganske særligt, da den gennemføres af frivillige kræfter fra branchen, som er gået sammen om at gøre aftenen til en realitet trods manglende sponsorer. Dog bliver det en lige så festlig og højtidelig aften som altid med Ditte Hansen som årets værtinde og masser af underholdning og fejring, og aftenen slutter af sammen med CPH Stage's afslutningsfest. Billetter kan købes via cphstage.dk Om Årets Reumert

Årets Reumert blev indstiftet i 1998 og uddelt fra 1998-2018 af Bikubenfonden. I år er den realiseret af frivillige kræfter. Årets Reumert 2019 er sponsoreret af CPH Stage, ISCENE, Skuespillerforbundet, Danske Dramatikere, Nørrebro Teater, billedkunstner John Kørner, glasmager Peter Kuchinke, The Glass Factory, Teknisk Landsforbund, Danske Scenografer, Billet Billet, SceNet og Have Kommunikation