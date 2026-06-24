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Cast Set For SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE at Chopin Theatre

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Chicago SHOWS

Catch as Catch Can in Chicago Catch as Catch Can
Steppenwolf Theatre Company (6/04-7/12)
EWP presents Robbie Fulks & Griffin William Sherry Showcase in Chicago EWP presents Robbie Fulks & Griffin William Sherry Showcase
Raue Center For The Arts (8/07-8/07)
Hedwig and the Angry Inch in Chicago Hedwig and the Angry Inch
Catalyst Ranch (7/09-7/26) PHOTOS
Alison Krauss And Union Station in Chicago Alison Krauss And Union Station
Hunter Pavilion At Ravinia (9/12-9/12)
Heartache Tonight in Chicago Heartache Tonight
Raue Center For The Arts (11/28-11/28)
Festival of Unfinished Work 2026 in Chicago Festival of Unfinished Work 2026
Bramble Theatre Company (6/25-6/28)
Simply Billy: A Tribute to Billy Joel in Chicago Simply Billy: A Tribute to Billy Joel
Raue Center For The Arts (10/17-10/17)
Greenroom Improv in Chicago Greenroom Improv
Raue Center For The Arts (11/14-11/14)
Rhythm World 36 Grand Finale - PLATFORM Premieres in Chicago Rhythm World 36 Grand Finale - PLATFORM Premieres
Dance Center of Columbia College Chicago (8/08-8/08)
Rick Ross Live OUTDOOR Concert at Basecamp in Chicago Rick Ross Live OUTDOOR Concert at Basecamp
BaseCamp Pub (8/01-8/01)
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