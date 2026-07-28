PARIS Earns BOZA a Premios Juventud 2026 Nomination With SECH

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BOZA has received a nomination at PREMIOS JUVENTUD 2026 for the song PARIS, a collaboration with SECH, according to a release announcing the honor.

Miami, FL – 28 de julio de 2026 – Boza recibió una nominación a PREMIOS JUVENTUD 2026 por 'Paris' junto a Sech en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano. El reconocimiento devuelve al artista panameño a la premiación con una canción que estrenó durante la edición de 2025 y que, menos de un año después, figura entre las nominadas de esta nueva entrega.

Construida sobre un afrobeat lento y melódico, la canción retrata a dos personas que intentaron continuar sus vidas por separado, pero permanecen unidas por una relación que no lograron dejar completamente atrás. Las fotografías de un viaje compartido se convierten en el punto de partida de una conversación marcada por la nostalgia, el deseo y la posibilidad de retomar aquello que quedó pendiente.

'Paris' forma parte de la etapa musical más reciente de Boza y acaba de recibir una nueva interpretación dentro de Boza Acústicos, la serie audiovisual estrenada este mes en la que el artista revisita cinco temas de su catálogo acompañado por una banda en vivo. El proyecto también incluye versiones de 'san blaS', '¿Qué Prefieres?' junto a Beéle, 'oriÓN' y 'Ella' junto a Beéle, llevadas a un formato más cercano y orgánico.

Durante 2026, Boza también ha ampliado su presencia más allá de los lanzamientos musicales. El artista acompañó a la selección nacional como embajador musical de Panamá durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y participó en la Semana de la Moda de Milán, donde desfiló en el debut de GARCIAS dentro de la programación masculina Primavera/Verano 2027.

Premios Juventud 2026 se celebrará el jueves 3 de septiembre en el Auditorio Starlite de Marbella, España, en la primera edición de la ceremonia realizada fuera del continente americano. La gala será transmitida a partir de las 8:00 p.m. ET por Univision y también podrá verse por UNIMÁS, Galavisión y ViX. El público podrá votar por Boza desde el 28 de julio hasta el 11 de agosto a las 2:59 a.m. ET a través del sitio oficial de Premios Juventud.

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