CHILDREN OF BLOOD AND BONE Trailer to Debut With New Character Posters
New artwork gives fans a first look at key figures from the fantasy adaptation.
A trailer for CHILDREN OF BLOOD AND BONE has been released alongside a set of new character posters, giving audiences their first extended look at the upcoming film. The material offers an early glimpse of the project ahead of its release.
FROM VISIONARY FILMMAKER Gina Prince-Bythewood, THE WORLD OF ORÏSHA COMES TO LIFE.
WATCH THE OFFICIAL TRAILER FOR CHILDREN OF BLOOD AND BONE NOW
TRAILER FEATURES NEW ORIGINAL SONGS BY GRAMMY AWARD WINNING ARTISTS TEMS AND BURNA BOY
TEMS ANNOUNCED AS EXECUTIVE MUSIC PRODUCER OF THE UPCOMING SOUNDTRACK
BURNA BOY SERVES AS THE FILMS EXECUTIVE MUSIC CONSULTANT
CHILDREN OF BLOOD AND BONE IS ONLY IN THEATRES, DOLBY CINEMA, PREMIUM LARGE FORMATS AND IMAX JANUARY 15, 2027
Paramount Pictures Presents
In Association with Domain Entertainment and 2.0 Entertainment
A Temple Hill / Sunswept Entertainment Production
A Gina Prince-Bythewood Film
'CHILDREN OF BLOOD AND BONE'
Executive Producers
Jeff Waxman, Jennifer Madeloff, Tomi Adeyemi, Reggie Rock Bythewood, Marty Bowen, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy, Zack Conroy
Produced by
Wyck Godfrey, John Fischer, Isaac Klausner, Karen Rosenfelt, Matt Jackson
Based on the Novel by
Screenplay by
Gina Prince-Bythewood and Tomi Adeyemi