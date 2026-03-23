MINHA ESTRELA DALVA Premieres in São Paulo, Blending Memory and Music in Tribute to a Brazilian Icon

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São Paulo, Brazil — A new Brazilian stage production, Minha Estrela Dalva, will premiere on March 28 at the Teatro do SESI-SP, offering audiences a poetic and unconventional tribute to legendary singer Dalva de Oliveira (1917-1972). Rather than a traditional biography, the musical presents what its creators describe as an “impossible encounter,” in which acclaimed actor Renato Borghi steps into the dressing room of his lifelong muse to imagine a revolutionary collaboration that never came to pass.

Directed by Elias Andreato and Elcio Nogueira Seixas, the production merges past and present in a layered theatrical experience. Borghi appears onstage as himself, while Seixas portrays his younger counterpart, creating a dialogue across time. Opposite them, award-winning actress Soraya Ravenle embodies Dalva at the height of her fame and vulnerability, bringing to life the emotional depth behind the myth of Brazil’s “Queen of Radio.” Actor Ivan Vellame completes the central trio, portraying key romantic figures in Dalva’s turbulent personal life.

The production’s artistic vision is further enriched by a strong creative team, including musical direction by William Guedes and movement direction by Roberto Alencar and Irupe Sarmiento. Scenic design by Márcia Moon, lighting by Wagner Pinto, and costumes by Fábio Namatame create a striking visual world where the glamour of 1950s radio collides with the raw aesthetics of epic theater inspired by Bertolt Brecht (1898-1956) and Kurt Weill (1900-1950).

At its core, Minha Estrela Dalva is driven by Borghi’s deeply personal connection to the artist, a passion that began in childhood and evolved into a lifelong artistic dialogue. The musical revisits Dalva’s legacy not as nostalgia, but as a living, complex portrait of a woman who defied societal expectations. Through music, memory, and imagination, the production reveals both the myth and the human being behind one of Brazil’s most iconic voices.

Performances will run from Thursday through Sunday, with free tickets released weekly via the SESI-SP website, reinforcing the institution’s commitment to accessible, high-quality cultural programming.



Dalva de Oliveira herself (1917-1972).

photo by Divulgação.

Escrito e estrelado por Renato Borghi, o musical em homenagem a Dalva de Oliveira estreia em São Paulo com Soraya Ravenle no papel da icônica cantora.

Em cartaz no Teatro do SESI-SP, o espetáculo chega ao palco no dia 28 de março e percorre a emocionante relação de Borghi com a estrela da era de ouro do rádio — antes e depois de conhecê-la.

A entrada é gratuita, com ingressos limitados.

Soraya Ravenle embodies the strength

and vulnerability of a music legend.

photo by João Caldas.

Um novo musical que celebra a vida e o legado de Dalva de Oliveira (1917-1972) estreia no dia 28 de março no Teatro do SESI-SP. Intitulado Minha Estrela Dalva, o espetáculo propõe uma abordagem poética e ousada da trajetória de uma das vozes mais emblemáticas do Brasil. Em vez de seguir uma estrutura biográfica convencional, a montagem imagina um “encontro impossível” entre Dalva e o consagrado ator e dramaturgo Renato Borghi, que sobe ao palco interpretando a si mesmo e revisitando sua devoção de toda uma vida à artista. No centro da encenação está a relação profundamente pessoal de Borghi com Dalva, iniciada ainda na infância e transformada em fascínio artístico duradouro. O musical se constrói como homenagem e diálogo, ao revisitar memórias da cantora — nascida Vicentina de Paula Oliveira — cuja potência vocal marcou a Era do Rádio. Dona de sucessos como “Segredo” e “Tudo Acabado”, Dalva permanece como uma figura essencial da música brasileira, e o espetáculo busca reconectar o público tanto com sua obra quanto com sua dimensão humana.

Renato Borghi revisits his lifelong admiration for Dalva de Oliveira on stage.

photo by João Caldas.





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Um elenco que atravessa tempos

A narrativa se desenvolve por meio de um jogo cênico que articula diferentes tempos e identidades. Soraya Ravenle assume o papel de Dalva, trazendo força vocal e sensibilidade a uma personagem que surge simultaneamente como mito e mulher. Ao seu lado, Elcio Nogueira Seixas — que também assina a direção ao lado de Elias Andreato — interpreta a versão jovem de Borghi, criando um diálogo entre passado e presente. Ivan Vellame completa o elenco principal ao dar vida aos homens que marcaram a trajetória afetiva da cantora, incluindo o compositor Herivelto Martins.

Música, teatro e espetáculo visual

Com direção musical de William Guedes, o espetáculo mistura o repertório de Dalva com influências inesperadas, como a linguagem teatral de Bertolt Brecht (1898-1956) e Kurt Weill (1900-1950). A direção de movimento de Roberto Alencar e Irupe Sarmiento acrescenta uma dimensão física à narrativa, enquanto o projeto visual — com cenografia de Márcia Moon, iluminação de Wagner Pinto e figurinos de Fábio Namatame — constrói um universo onde o glamour das rádios dos anos 1950 encontra a crueza do teatro épico.

The cast of Minha Estrela Dalva brings Brazil’s Radio Era to life on stage.

photo by João Caldas.

Um olhar feminista sobre uma vida lendária

Mais do que um musical, Minha Estrela Dalva propõe uma reflexão sobre a condição feminina diante da fama, do julgamento público e da autonomia. A montagem evidencia as pressões enfrentadas por Dalva, especialmente em suas relações pessoais e na forma como foi retratada pela mídia, estabelecendo paralelos com debates contemporâneos sobre gênero e visibilidade. Seu refrão de resistência — “Eu não tenho dono” — ecoa ao longo da narrativa, consolidando-a como ícone cultural e símbolo de afirmação.

Um legado vivo no palco

Com apresentações de quinta a domingo, o espetáculo terá ingressos gratuitos, distribuídos semanalmente pelo site do SESI-SP. Ao unir memória, música e imaginação, Minha Estrela Dalva se afirma não apenas como uma homenagem, mas como um encontro vivo entre passado e presente — um convite para redescobrir uma artista cuja voz continua a atravessar gerações.

Ficha técnica

Idealização: Renato Borghi e Elcio Nogueira Seixas

Dramaturgia: Renato Borghi

Direção Artística: Elias Andreato e Elcio Nogueira Seixas



Elenco: Renato Borghi, Soraya Ravenle, Elcio Nogueira Seixas e Ivan Vellame



Músicos: Nath Calan: Bateria e Percussão, Giancarlo Barletta: Baixo, Gustavo Fiel: Piano elétrico, William Guedes: Violão, Denise Ferrari: Violoncelo, Eliza Monteiro: Viola e Mica Marcondes: Violino

Direção de Movimento: Roberto Alencar e Irupe Sarmiento

Direção Musical e Arranjos: William Guedes

Cenografia: Márcia Moon

Assistência de Cenografia e Direção de Palco: Márcio Zunhiga

Assistência de Produção e Contrarregragem: Anderson Conceição

Cenotécnico: Denis Chimanski

Figurinista: Fábio Namatame

Assistência de Figurino: Luisa Galvão

Produção de Figurino: Eliana Liu

Modelagem: Juliano Lopes

Costura: Lenilda Moura e Fernando Reinert

Design de Perucas: Feliciano San Roman

Camareiras: Aline Delgado e Maria da Graças

Maquiagem: Matheus Delgado

Colaborações na preparação vocal de Soraya: Felipe Abreu e Gilberto Chaves

Cabelo de Soraya: Beto Carramanhos

Desenho de Luz: Wagner Pinto

Assistência e Produção de Luz: Carina Tavares

Operação e Programação de Luz: Jorge Forjaz

Desenho e Operação de Som: Cecília Lüzs

Desenho de Som Associado: Roberta Helena

Direção de Produção e Administração Financeira: Lukas Cordeiro

Produção Executiva: Camila Bevilacqua

Assessoria de Imprensa: Agência Taga

Projeto Gráfico: Werner Schulz

Fotografia: João Caldas

Assistência de Fotografia: Andréia Machado

Assessoria Jurídica: Carolina Wanderley

Contabilidade: Fato Assessoria Contábil

Audiodescrição: Gangorra Audiodescrição

Interpretação em Libras: Space Libras

Redes sociais

Instagram: https://www.instagram.com/dalvaomusical



Soraya Ravenle as Dalva de Oliveira

in Minha Estrela Dalva.

photo by João Caldas.

SERVIÇO

“Minha Estrela Dalva”

Temporada: de 28/03 a 12/07

Centro Cultural Fiesp | Teatro do SESI-SP – Avenida Paulista, 1313 (em frente à estação Trianon-Masp)

Sessões: Quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Classificação etária: 14 anos

Duração: 90 minutos

Acessibilidade sempre aos sábados e domingos, com intérprete de Libras e audiodescrição.

Os ingressos são liberados sempre às segundas-feiras, às 8h, exclusivamente para as sessões daquela semana, no site www.sesisp.org.br/eventos.