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Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL

The cast features Jackera Davis, Zan Berube and Elizabeth Teeter and more.

By:

Heathers: The Musical Off-Broadway welcomed new members of the cast! See photos of Lisa Ann Walter and more taking their opening night bows in the show, now playing at New World Stages. 

The full cast of Heathers The Musical including Jackera DavisElizabeth TeeterErin Morton, Cade OstermeyerAdam Bashian, and Jimmy Ray Bennett, with Sara Al-BazaliThalia AtallahEmma BensonJames Caleb GriceLouis GriffinDevin LewisKiara Michelle LeeBrian MartinSyd Sider, and Cecilia Trippiedi.

Heathers began performances on June 22, 2025 at New World Stages, where it opened to the largest advance in the venue’s 21-year history, and has broken the house record four times. The production recently extended its run for the third time, and is now playing through September 6, 2026.

Photo credit: Bruce Glikas 

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Lisa Ann Walter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Jackera Davis, Zan Berube and Elizabeth Teeter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Isabella Esler and John Cardoza

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Lisa Ann Walter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Erin L. Morton and Lisa Ann Walter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Lisa Ann Walter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Erin L. Morton and Lisa Ann Walter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Erin L. Morton, Lisa Ann Walter and Adam Bashian

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
John Cardoza, Erin L. Morton, Lisa Ann Walter and Adam Bashian

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
The cast of "Heathers, The Musical"

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Jackera Davis, Zan Berube, Elizabeth Teeter, Isabella Esler, John Cardoza, Erin L. Morton, Lisa Ann Walter and Adam Bashian

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
John Cardoza

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
John Cardoza

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Isabella Esler

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Zan Berube

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Zan Berube

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Isabella Esler and John Cardoza

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Isabella Esler and John Cardoza

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Isabella Esler and John Cardoza

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Isabella Esler and John Cardoza

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Isabella Esler and John Cardoza

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Elaine Hendrix and Lisa Ann Walter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Elaine Hendrix and Lisa Ann Walter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Elaine Hendrix and Lisa Ann Walter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Elaine Hendrix and Lisa Ann Walter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Lisa Ann Walter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Lisa Ann Walter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Michael Chiklis and Lisa Ann Walter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Isabella Esler, Xan Berube, Chris Marsh Clark, Lisa Ann Walter and John Cardoza

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Isabella Esler, Xan Berube, Chris Marsh Clark, Lisa Ann Walter and John Cardoza

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Jackera Davis, Zan Berube and Elizabeth Teeter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Jackera Davis, Zan Berube and Elizabeth Teeter

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Adam Bashian and Jimmy Ray Bennett

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
James Caleb Grice and Chris Marsh Clark

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Daniel Brackett, Thalia Atallah, James Caleb Grice, Syd Sider, Sara Al-Bazali, Emma Benson, Brian Martin, Chris Marsh Clark, Jackera Davis, Elizabeth Teeter, Isabella Esler, Zan Berube, John Cardoza, Jimmy Ray Bennett

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Daniel Brackett, Thalia Atallah, Cecilia Trippiedi, Syd Sider, Emma Benson and Brian Martin

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Courtney Reed, John Cardoza and Solea Pfeiffer

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Courtney Reed, John Cardoza and Solea Pfeiffer

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Courtney Reed, John Cardoza and Solea Pfeiffer

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Elaine Hendrix

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Elaine Hendrix

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Elaine Hendrix and Bernard Dotson

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Courtney Reed and Solea Pfeiffer

Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL Image
Solea Pfeiffer and John Cardoza

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