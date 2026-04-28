Photos: Lisa Ann Walter, Zan Berube Take First Bows in HEATHERS: THE MUSICAL
The cast features Jackera Davis, Zan Berube and Elizabeth Teeter and more.
Heathers: The Musical Off-Broadway welcomed new members of the cast! See photos of Lisa Ann Walter and more taking their opening night bows in the show, now playing at New World Stages.
The full cast of Heathers The Musical including Jackera Davis, Elizabeth Teeter, Erin Morton, Cade Ostermeyer, Adam Bashian, and Jimmy Ray Bennett, with Sara Al-Bazali, Thalia Atallah, Emma Benson, James Caleb Grice, Louis Griffin, Devin Lewis, Kiara Michelle Lee, Brian Martin, Syd Sider, and Cecilia Trippiedi.
Heathers began performances on June 22, 2025 at New World Stages, where it opened to the largest advance in the venue’s 21-year history, and has broken the house record four times. The production recently extended its run for the third time, and is now playing through September 6, 2026.
Photo credit: Bruce Glikas
Jackera Davis, Zan Berube and Elizabeth Teeter
Isabella Esler and John Cardoza
Erin L. Morton and Lisa Ann Walter
Erin L. Morton and Lisa Ann Walter
Erin L. Morton, Lisa Ann Walter and Adam Bashian
John Cardoza, Erin L. Morton, Lisa Ann Walter and Adam Bashian
The cast of "Heathers, The Musical"
Jackera Davis, Zan Berube, Elizabeth Teeter, Isabella Esler, John Cardoza, Erin L. Morton, Lisa Ann Walter and Adam Bashian
Isabella Esler and John Cardoza
Isabella Esler and John Cardoza
Isabella Esler and John Cardoza
Isabella Esler and John Cardoza
Isabella Esler and John Cardoza
Elaine Hendrix and Lisa Ann Walter
Elaine Hendrix and Lisa Ann Walter
Elaine Hendrix and Lisa Ann Walter
Elaine Hendrix and Lisa Ann Walter
Michael Chiklis and Lisa Ann Walter
Isabella Esler, Xan Berube, Chris Marsh Clark, Lisa Ann Walter and John Cardoza
Isabella Esler, Xan Berube, Chris Marsh Clark, Lisa Ann Walter and John Cardoza
Jackera Davis, Zan Berube and Elizabeth Teeter
Jackera Davis, Zan Berube and Elizabeth Teeter
Adam Bashian and Jimmy Ray Bennett
James Caleb Grice and Chris Marsh Clark
Daniel Brackett, Thalia Atallah, James Caleb Grice, Syd Sider, Sara Al-Bazali, Emma Benson, Brian Martin, Chris Marsh Clark, Jackera Davis, Elizabeth Teeter, Isabella Esler, Zan Berube, John Cardoza, Jimmy Ray Bennett
Daniel Brackett, Thalia Atallah, Cecilia Trippiedi, Syd Sider, Emma Benson and Brian Martin
Courtney Reed, John Cardoza and Solea Pfeiffer
Courtney Reed, John Cardoza and Solea Pfeiffer
Courtney Reed, John Cardoza and Solea Pfeiffer
Elaine Hendrix and Bernard Dotson
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