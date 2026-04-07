Photos: BECKY SHAW Cast Takes Opening Night Bows

The Broadway production of Gina Gionfriddo’s Becky Shaw, directed by Trip Cullman, officially opened on April 6 at Second Stage's Hayes Theater on Broadway.

The production stars Patrick Ball, Emmy Award-nominee Madeline Brewer, Alden Ehrenreich, Linda Emond, and Tony Award-winner Lauren Patten.

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A blind date spirals spectacularly off the rails in Becky Shaw, the razor-sharp dark comedy from two-time Pulitzer Prize finalist Gina Gionfriddo. The show made its New York premiere Off-Broadway at Second Stage. Now, this hilarious hit play is back and it's making its Broadway debut.

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Photo Credit: Jennifer Broski