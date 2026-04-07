Photos: BECKY SHAW Cast Takes Opening Night Bows
The production stars Patrick Ball, Madeline Brewer, Alden Ehrenreich, Linda Emond, and Lauren Patten.
The Broadway production of Gina Gionfriddo’s Becky Shaw, directed by Trip Cullman, officially opened on April 6 at Second Stage's Hayes Theater on Broadway.
The production stars Patrick Ball, Emmy Award-nominee Madeline Brewer, Alden Ehrenreich, Linda Emond, and Tony Award-winner Lauren Patten.
Check out photos of the cast taking their opening night bows below!
A blind date spirals spectacularly off the rails in Becky Shaw, the razor-sharp dark comedy from two-time Pulitzer Prize finalist Gina Gionfriddo. The show made its New York premiere Off-Broadway at Second Stage. Now, this hilarious hit play is back and it's making its Broadway debut.
Read the reviews for Becky Shaw here.
Photo Credit: Jennifer Broski
Patrick Ball, Lauren Patten, Alden Ehrenreich, Madeline Brewer, Linda Emond
Patrick Ball, Lauren Patten, Alden Ehrenreich, Madeline Brewer, Linda Emond
Patrick Ball, Lauren Patten, Alden Ehrenreich, Madeline Brewer, Linda Emond
Patrick Ball, Lauren Patten, Alden Ehrenreich, Madeline Brewer, Linda Emond
Patrick Ball, Lauren Patten, Alden Ehrenreich, Madeline Brewer, Linda Emond
Patrick Ball, Lauren Patten, Alden Ehrenreich, Madeline Brewer, Linda Emond
Patrick Ball, Lauren Patten, Alden Ehrenreich, Madeline Brewer, Linda Emond
Patrick Ball, Lauren Patten, Alden Ehrenreich, Madeline Brewer, Linda Emond
Patrick Ball, Lauren Patten, Alden Ehrenreich, Madeline Brewer, Linda Emond
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