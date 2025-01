PRETTY WOMAN Comes to Teatro Astral, Caba

Enter Your Email to Unlock This Article



Pretty Woman - El Musical comes to Teatro Astral, Caba in May. Performances will run 21-25 May.

Vivian es una prostituta que trabaja con su compañera de piso Kit. Un día conoce a Edward, un hombre millonario con el que crea una conexión inmediata. Después de la primera noche, Edward le ofrece una importante suma de dinero a cambio de que lo acompañe durante toda una semana a distintos eventos.

Vivian acepta y vive experiencias en el exclusivo ambiente de las clases altas, donde hay prejuicios y situaciones difíciles de tolerar. Edward se va transformando gracias a la particular personalidad de Vivian. Juntos viven experiencias que cambiarán sus vidas para siempre.

