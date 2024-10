LA PENDULE Comes to Teatro Colon

Enter Your Email to Unlock This Article



La Pendule from Chez la Grand-Mère Bloch comes to Teatro Colon, now playing through this weekend.

Si sos jubilado o estudiante, podés adquirir tu entrada con un 50% de descuento, abonando con cualquier medio de pago y presentando credencial y DNI. Esta promoción es válida solamente mediante compra presencial en la boletería del Teatro (Tucumán 1171).

Esta pequeña ópera para cassette y ensamble de cámara nace de la fascinación por las grabaciones que realizó Frédéric Ditis, en 1980, contando la historia de nuestra familia materna. Hermano de mi abuelo Louis, Frédéric fue el único de los Ditisheim que permaneció en Europa, donde desarrolló una notable carrera como editor de las colecciones Detective Club, J’ai lu, y Le Livre de Poche.

A lo largo de cuatro cassettes, narra el periplo de esta familia judía proveniente de Alsacia que, estableciéndose en la Chaux-de-Fonds a causa de la guerra franco prusiana, llegó a ser parte de la vanguardia de la relojería suiza, para caer en la ruina luego del colapso bursátil de 1929.

Especialmente dedicado a nosotros, sus sobrinos nietos criados “más allá de los mares”, este relato pinta un fresco de la época, en donde aparecen personajes célebres como Le Corbusier o Jean Piaget.

Hace 30 años, digitalicé las cintas y usé un pequeño fragmento en mi primer disco. Ahora en Chez la Grand-Mère Bloch vuelvo a este vasto material, organizando la narración por temas y creando viñetas escénicas en función del carácter de cada episodio.

Si la música es geografía, junto al ensamble de cámara, quiero llevarlos a una pequeña ciudad relojera, o a un petit hotel de París, viajando por rutas en donde el misterio siempre prevalecerá sobre la historia.

Performances run through October 20.

