LA MADRE Comes to Teatro Picadero, CABA

La Madre is coming to Buenos Aires next month. Performances will run at Teatro Picadero, CABA from 9-19 January, 2025.

Puede una madre amar demasiado? Existen límites para ese amor? Qué ocurre cuando un hijo crece y se va?

Anne ha construido una vida alrededor de su hijo Nicolás y, ahora que se ha ido, debe enfrentarse a la pérdida, al nido vacío y al verdadero vínculo con su marido.

Ha vivido para ella o para los demás? Ha valido la pena? Hay algún sentido para lo que queda? Las decisiones que ha tomado la atormentan y hay tanto que quiere decir ahora...

La madre es la atrapante y conmovedora obra del ganador del Oscar, Tony y Moliere.

