LA BAYADERA Returns to Teatro Colon

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Bayadera will return to Teatro Colon next month. Performances will run 17-29 December.

En este ballet inspirado en un Oriente idealizado, Petipa combinó los clásicos pas de deux con el exotismo hindú y sus bailarinas consagradas a la religión: las bayaderas. La historia de un amor imposible que triunfa en el reino de las sombras por encima de las imposiciones del mundo terrenal se presenta en esta oportunidad con coreografía de Mario Galizzi.

Coreografía - Mario Galizzi, Dirección musical - Manuel Coves and Ezequiel Silberstein, Escenografía - Verónica Cámara, Ballet Estable del Teatro Colón, Dirección - Mario Galizzi, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

Comments