BWW Previews: FULL-VOICE ONLINE at NYC&Argentina, To The World!

Instructores Argentinos estarán ofreciendo clases online como parte de la escuela Neoyorquina Full-Voice Online, junto con 9 profesionales americanos, entre ellos artistas de Broadway y profesores top de la industria del teatro musical de Nueva York, comenzando el lunes 4 de Mayo.

Los instructores de FULL-VOICE Online: Mike Wartella, Rachel Potter, Michael Callahan, Martina SanDiego, Scott Reeves, April Vidal, Zack Michael, Jacob Carr, Dardo Schmeigel, Gonzalo Lorenzo, Feli de la Fare y Kurt Robinson.

Como ya todos sabemos, recientemente todos los shows, los tours, y los planes musicales para los próximos meses han sido cancelados o reprogramados para fechas indeterminadas. Estamos atravesando tiempos desafiantes, tenemos que mantener distancia social y a la vez debemos cuidar nuestros ingresos. ¨De esta situación surgió Full-Voice Online, un nuevo proyecto como una posible solución para poder acercarnos de alguna manera y seguir trabajando en las cosas que nos hacen bien¨ cuenta Kurt Robinson, dueño y fundador del estudio Vocal Full-Voice NYC.

Los cursos de entrenamiento que estarán dictando los 12 instructores de ésta nueva plataforma online incluyen: Técnica vocal, Warmups, Rendimiento vocal, Entrenamientos vocales, clases de Estilos Rock / Pop / RnB / Country / Folk / Jazz, Riffing, Whistle Tones, Clases de Performance, Sesiones de escritura de canciones, Grabación de audio y video, Clases de Guitarra, Piano, Danza, Yoga, Meditación, y 1 Masterclass por mes con un artista invitado.

El equipo cuenta con Profesionales reconocidos de producciones originales de Broadway como Mike Wartella (Charlie and The Chocolate Factory, Tuck Everlasting) y Rachel Potter (The Addams Family, Evita) quienes estarán dando sesiones de Performing. También es parte del equipo de ¨Full-voice Online¨ el Dance-Captain de Aladdin Broadway, Michael Callahan, quién estará a cargo de las clases de Danza.

Los Argentinos: Dardo Schmeigel, Gonzalo Lorenzo y Feli de la Fare serán instructores en español de Guitarra, Piano y técnica vocal en las clases del estudio. También habrá traductores en las otras disciplinas para que artistas y aspirantes a artistas de países de habla Hispana puedan participar de esta nueva plataforma online.

El precio que ofrece ésta compañía es realmente accesible en la situación de pandemia que estamos viviendo. Para más información o subscripción visitá https://www.full-voice.com/fv-online

Kurt Robinson,dueño-fundador y profesor de Técnica vocal de Full-Voice NY hizo un video corto con información un poco más detallada del programa FV Online. Pueden encontrarlo en Youtube o acceder al mismo haciendo click AQUÍ.





