BEST PICTURE
ARRIVAL
FENCES
HACKSAW RIDGE
HELL OR HIGH WATER
HIDDEN FIGURES
LA LA LAND
LION
MANCHESTER BY THE SEA
MOONLIGHT
ACTOR IN A LEADING ROLE
Casey Affleck | MANCHESTER BY THE SEA
Andrew Garfield | HACKSAW RIDGE
Ryan Gosling | LA LA LAND
Viggo Mortensen | CAPTAIN FANTASTIC
Denzel Washington | FENCES
ACTOR IN A SUPPORTING ROLE
Mahershala Ali | MOONLIGHT
Jeff Bridges | HELL OR HIGH WATER
Lucas Hedges | MANCHESTER BY THE SEA
Dev Patel | LION
Michael Shannon | NOCTURNAL ANIMALS
ACTRESS IN A LEADING ROLE
Isabelle Huppert | ELLE
Ruth Negga | LOVING
Natalie Portman | JACKIE
Emma Stone | LA LA LAND
Meryl Streep | FLORENCE FOSTER JENKINS
ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE
Viola Davis | FENCES
Naomie Harris | MOONLIGHT
Nicole Kidman | LION
Octavia Spencer | HIDDEN FIGURES
Michelle Williams | MANCHESTER BY THE SEA
ANIMATED FEATURE FILM
KUBO AND THE TWO STRINGS
MOANA
MY LIFE AS A ZUCCHINI
THE RED TURTLE
ZOOTOPIA
CINEMATOGRAPHY
ARRIVAL | Bradford Young
LA LA LAND | Linus Sandgren
LION | Greig Fraser
MOONLIGHT | James Laxton
SILENCE | Rodrigo Prieto
COSTUME DESIGN
ALLIED | Joanna Johnston
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM | Colleen Atwood
FLORENCE FOSTER JENKINS | Consolata Boyle
JACKIE | Madeline Fontaine
LA LA LAND | Mary Zophres
DIRECTING
ARRIVAL | Denis Villeneuve
HACKSAW RIDGE | Mel Gibson
LA LA LAND | Damien Chazelle
MANCHESTER BY THE SEA | Kenneth Lonergan
MOONLIGHT | Barry Jenkins
DOCUMENTARY (FEATURE)
FIRE AT SEA
I AM NOT YOUR NEGRO
LIFE, ANIMATED
O.J.: MADE IN AMERICA
13TH
DOCUMENTARY (SHORT SUBJECT)
EXTREMIS
4.1 MILES
JOE'S VIOLIN
WATANI: MY HOMELAND
THE WHITE HELMETS
FILM EDITING
ARRIVAL
HACKSAW RIDGE
HELL OR HIGH WATER
LA LA LAND
MOONLIGHT
FOREIGN LANGUAGE FILM
LAND OF MINE
A MAN CALLED OVE
THE SALESMAN
TANNA
TONI ERDMANN
MAKEUP AND HAIRSTYLING
A MAN CALLED OVE
STAR TREK BEYOND
SUICIDE SQUAD
MUSIC (ORIGINAL SCORE)
JACKIE
LA LA LAND
LION
MOONLIGHT
PASSENGERS
MUSIC (ORIGINAL SONG)
"Audition (The Fools Who Dream)" | LA LA LAND
"Can't Stop the Feeling" | TROLLS
"City of Stars" | LA LA LAND
"The Empty Chair" | JIM: THE JAMES FOLEY STORY
"How Far I'll Go" | MOANA
PRODUCTION DESIGN
ARRIVAL
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM
HAIL, CAESAR!
LA LA LAND
PASSENGERS
SHORT FILM (ANIMATED)
BLIND VAYSHA
BORROWED TIME
PEAR CIDER AND CIGARETTES
PEARL
PIPER
SHORT FILM (LIVE ACTION)
ENNEMIS INTÉRIEURS
LA FEMME ET LE TGV
SILENT NIGHTS
SING
TIMECODE
SOUND EDITING
ARRIVAL
DEEPWATER HORIZON
HACKSAW RIDGE
LA LA LAND
SULLY
SOUND MIXING
ARRIVAL
HACKSAW RIDGE
LA LA LAND
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
13 HOURS: THE SECRET SOLDIERS OF BENGHAZI
VISUAL EFFECTS
DEEPWATER HORIZON
DOCTOR STRANGE
THE JUNGLE BOOK
KUBO AND THE TWO STRINGS
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
WRITING (ADAPTED SCREENPLAY)
ARRIVAL
FENCES
HIDDEN FIGURES
LION
MOONLIGHT
WRITING (ORIGINAL SCREENPLAY)
HELL OR HIGH WATER
LA LA LAND
THE LOBSTER
MANCHESTER BY THE SEA
20TH CENTURY WOMEN