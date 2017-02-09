Photo Coverage: Jake Gyllenhaal and Annaleigh Ashford Celebrate Re-Opening of Hudson Theatre!
Jake Gyllenhaal makes his musical Broadway debut in the revival of Sunday in the Park with George, set to begin previews at the historic Hudson Theatre on February 11, and officially opening February 23rd. Just yesterday the company gathered to cut the ribbon on Broadway's newest (and oldest) theatre!
Sunday in the Park with George will run for a strictly limited 10-week engagement. Directed by Sarna Lapine, the show will play through Sunday, April 23rd. Academy Award nominee Jake Gyllenhaal (in his Broadway musical debut) and Tony Award winner Annaleigh Ashford will be joined by Tony Award nominee Brooks Ashmanskas, Jenni Barber, Tony Award nominee Phillip Boykin, Mattea Marie Conforti, Erin Davie, Claybourne Elder, Tony Award nominee Penny Fuller, Jordan Gelber, Tony Award winner Robert Sean Leonard, Liz McCartney, Tony Award winner Ruthie Ann Miles, Ashley Park, Jennifer Sanchez, David Turner, Max Chernin, MaryAnn Hu, Tony Award nominee Michael McElroy, Jaime Rosenstein, Julie Foldesi, and Andrew Kober.
Sondheim and Lapine's masterpiece follows painter Georges Seurat (Jake Gyllenhaal) in the months leading up to the completion of his most famous painting, A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte. Consumed by his need to "finish the hat," Seurat alienates the French bourgeoisie, spurns his fellow artists, and neglects his lover Dot (Annaleigh Ashford), not realizing that his actions will reverberate over the next 100 years.
Photo Credit: Jennifer Broski
Eric Paris, Commissioner Julie Menin, Chairman Kwek Leng Beng, Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal
Eric Paris, Chairman Kwek Leng Beng
Eric Paris, Chairman Kwek Leng Beng, Commissioner Julie Menin, Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal
Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal
Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal
Chairman Kwek Leng Beng
Chairman Kwek Leng Beng, Eric Paris, Commissioner Julie Menin, Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal, Chairman Kwek Leng Beng, Commissioner Julie Menin, Annaleigh Ashford, Eric Paris
Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal
Annaleigh Ashford
Annaleigh Ashford
Annaleigh Ashford
Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal, Chairman Kwek Leng Beng, Commissioner Julie Menin, Eric Paris
Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal
Commissioner Julie Menin
Commissioner Julie Menin, Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal, Chairman Kwek Leng Beng, Eric Paris
Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal
Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal
Commissioner Julie Menin, Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal
Commissioner Julie Menin, Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal, Chairman Kwek Leng Beng, Eric Paris
Commissioner Julie Menin, Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal, Chairman Kwek Leng Beng, Eric Paris
Commissioner Julie Menin, Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal, Chairman Kwek Leng Beng, Eric Paris
Commissioner Julie Menin, Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal, Chairman Kwek Leng Beng, Eric Paris
Commissioner Julie Menin, Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal, Chairman Kwek Leng Beng, Eric Paris
Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal
Annaleigh Ashford, Jake Gyllenhaal
Jeanine Tesori
Sarna Lapine
Sarna Lapine
Jake Gyllenhaal, Annaleigh Ashford
Jake Gyllenhaal, Annaleigh Ashford
Jake Gyllenhaal, Annaleigh Ashford, Sarna Lapine, Jeanine Tesori and producers
Jake Gyllenhaal, Annaleigh Ashford
Jake Gyllenhaal, Annaleigh Ashford
Jake Gyllenhaal, Annaleigh Ashford