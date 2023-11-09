UNSEEN Begins at Zorlu PSM This Week

UNSEEN: Zorlu PSM'nin Gizli Dünyasını Keşfet! Zorlu PSM'nin sahne arkasına giden özel bir yolculuk başlıyor!

Zorlu PSM'de sahnelenen dev yapımların nasıl hayat bulduğunu merak ediyor musunuz? Işıkları, kostümleri, dekorları, kulisleri, Zorlu PSM’den yolu geçmiş tüm sanatçıları ve çok daha fazlasını keşfetmek isteyenleri 5000 adımlık Unseen Tur’da unutulmaz bir deneyim bekliyor. Dünyanın en büyük kültür sanat merkezleri arasında yer alan Zorlu PSM'nin muhteşem mimarisi ve büyüleyici atmosferinde tam 90 dakika boyunca sahne arkasının bilinmeyenleriyle tanışacaksınız.

Konsept tasarımına I-AM İstanbul’un, küratörlüğüne Bengü Gün’ün, enstalasyon ve deneyim tasarımına ise sanatçı Bilal Yılmaz’ın imza attığı, eşsiz bir deneyim yaşayacağınız UNSEEN Tur için passo.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz!