Pandemi Orchestra Comes to Your Home Through Streaming Events

Müsaitseniz Pandemi Orkestrası artık evinize de geliyor.

Artık konserlerimizi Mobilet üzerinden çevrimiçi izleyebilir, eşsiz Süreyya Operası keyfini evinizde yaşabilir, en önemlisi sanatçılara destek olabilirsiniz.

Etkinlik Kuralları:

-Yayın onlive.mobilet.com üzerinden izlenebilecektir.

-Yayın 15/01/2021 Pazartesi günü 21:00'da başlayacak olup, 18.01.2021 tarihinde yayın kapanacaktır.

-Bu etkinlik online veya bant olarak gerçekleşecektir. Satın alınan biletler sadece etkinliğin online veya bant yayınını izleme hakkı vermektedir.

-Yayını, web sayfası üzerinden bilgisayar, tablet, ya da telefonunuzdan izleyebilirsiniz.

-Satın aldığınız her bilet için tarafınıza bir adet giriş kodu gönderilecektir. Her bir kod tek cihazdan kullanılabilmektedir.

-Yayını, kayıtlı mail adresinize gelecek MobiletOnlive linkini tıklayıp, tarafınıza gönderilecek kodu ilgili kısıma girerek izleyebilirsiniz.

-Yayın esnasında, kişisel sebeplerle yayının bir kısmının veya tamamının izlenememesi kullanıcının sorumluluğundadır.

-Yayının usulsüz şekilde kaydedilmesi, yayınlanması veya pazarlamaya çalışılmasının tespiti halinde hakkınızda hukuki süreç başlatılacaktır.

Etkinlik Hakkında:

KADIKÖY BELEDİYESİ PANDEMİ ORKESTRASI 2.KONSER

Oğuzhan Balcı, şef

Gökhan Aybulus, piyano

Özgecan Günöz, başkemancı

Program

H. Purcell Abdelezar Süiti " Rondo"

W.A Mozart Piyano Konçertosu No. 23 La Majör, K. 488

E. Grieg " İki İskandinav Melodisi" Op.63

E. Elgar. Serenade Op.20