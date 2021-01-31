Kadıköy Belediyesi presents Yeldeğirmeni Sanat'ta Caz -Şubat beginning Friday, February 5, 2021 at 10 AM EST - 11:30 AM EST.

Tickets: bilet.kadikoy.bel.tr

MURAT ARKAN TRIO

05 Şubat 18.00

Üst Salon

Ebru Selvikavak, vokal | Murat Arkan, akustik ve elektrik gitar, vokal

Yahya Dai, alto saksofon, EWI

Murat Arkan Trio'da, birlikte müzik yapma serüvenleri 30 yılı

aşkın bir süredir devam eden deneyimli gitarist Murat Arkan ile

saksafon sanatçısı Yahya Dai'ye, duru vokaliyle Ebru Selvikavak

katılıyor. Üçlünün, Yeldeğirmeni Sanat konserinde seslendirecekleri

repertuvarında enstrümantal ve vokalli caz standartlarının yanı

sıra, 1970'ler ve 1980'lerin pop-jazz yapıtlarından seçmeler ve

unutulmaz Michael Franks parçaları yer alacak.

Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL

MANUŞ-U ÂLÂ TRIO

12 Şubat 18.00

Üst Salon

Gizay Büyükdoğanay, vokal | Kaan Büyükdoğanay, gitar

Mehmet Mutlu, gitar

Django Reinhardt'ın yarattığı müzik tarzından esinlenerek 2015

yılında kurulan "gypsy jazz" grubu Manuş-u Âlâ repertuvarında

özgün bestelerinin yanı sıra yerli ve yabancı popüler şarkılara da yer

veriyor. Sözlerin Gizay Büyükdoğanay'a, müzik ve düzenlemelerin

Kaan Büyükdoğanay'a ait olduğu ilk single çalışmaları "Bazı

Günler" Haziran 2019'da, ardından "Yola Devam Et" adlı EP'si

Kasım 2020'de müzik severlerle buluştu.

Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL

SİNAN ALTIPARMAK TRIO

19 Şubat 18.00

Üst Salon

Sinan Altıparmak, gitar | Apostolos Sideris, kontrbas

Mehmet Ali Şimayli, davul

Sinan Altıparmak Trio bestelerden ve modern ana akım caz

stilinde klasiklerden oluşan bir repertuvarla Yeldeğirmeni Sanat

Sahnesi'nde.

ESRA KAYIKÇI TRIO

26 Şubat 18.00

Üst Salon

2016 yılında ilk albümü "Bozgun Hatıra" ve geçtiğimiz Mart

ayında "Kelebek Orkide" adlı çalışmalarını yayınlayan sanatçı,

kendi şarkılarından ve caz standartlarından oluşan repertuvarı ile

dinleyiciyle buluşuyor.

Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL