Kadıköy Belediyesi Presents Yeldeğirmeni Sanat'ta Caz -Şubat
The event begins Friday, February 5, 2021 at 10 AM EST – 11:30 AM EST.
Kadıköy Belediyesi presents Yeldeğirmeni Sanat'ta Caz -Şubat beginning Friday, February 5, 2021 at 10 AM EST - 11:30 AM EST.
Tickets: bilet.kadikoy.bel.tr
MURAT ARKAN TRIO
05 Şubat 18.00
Üst Salon
Ebru Selvikavak, vokal | Murat Arkan, akustik ve elektrik gitar, vokal
Yahya Dai, alto saksofon, EWI
Murat Arkan Trio'da, birlikte müzik yapma serüvenleri 30 yılı
aşkın bir süredir devam eden deneyimli gitarist Murat Arkan ile
saksafon sanatçısı Yahya Dai'ye, duru vokaliyle Ebru Selvikavak
katılıyor. Üçlünün, Yeldeğirmeni Sanat konserinde seslendirecekleri
repertuvarında enstrümantal ve vokalli caz standartlarının yanı
sıra, 1970'ler ve 1980'lerin pop-jazz yapıtlarından seçmeler ve
unutulmaz Michael Franks parçaları yer alacak.
Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL
MANUŞ-U ÂLÂ TRIO
12 Şubat 18.00
Üst Salon
Gizay Büyükdoğanay, vokal | Kaan Büyükdoğanay, gitar
Mehmet Mutlu, gitar
Django Reinhardt'ın yarattığı müzik tarzından esinlenerek 2015
yılında kurulan "gypsy jazz" grubu Manuş-u Âlâ repertuvarında
özgün bestelerinin yanı sıra yerli ve yabancı popüler şarkılara da yer
veriyor. Sözlerin Gizay Büyükdoğanay'a, müzik ve düzenlemelerin
Kaan Büyükdoğanay'a ait olduğu ilk single çalışmaları "Bazı
Günler" Haziran 2019'da, ardından "Yola Devam Et" adlı EP'si
Kasım 2020'de müzik severlerle buluştu.
Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL
SİNAN ALTIPARMAK TRIO
19 Şubat 18.00
Üst Salon
Sinan Altıparmak, gitar | Apostolos Sideris, kontrbas
Mehmet Ali Şimayli, davul
Sinan Altıparmak Trio bestelerden ve modern ana akım caz
stilinde klasiklerden oluşan bir repertuvarla Yeldeğirmeni Sanat
Sahnesi'nde.
ESRA KAYIKÇI TRIO
26 Şubat 18.00
Üst Salon
2016 yılında ilk albümü "Bozgun Hatıra" ve geçtiğimiz Mart
ayında "Kelebek Orkide" adlı çalışmalarını yayınlayan sanatçı,
kendi şarkılarından ve caz standartlarından oluşan repertuvarı ile
dinleyiciyle buluşuyor.
Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL