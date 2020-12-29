Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası Announces Performance
The performance takes place on January 4 at 18.00.
Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası has announced an upcoming performance. The performance takes place on January 4 at 18.00.
Kadiköy Beledi̇yesi̇ Pandemi̇ Orkestrasi:
Şef: Oğuzhan BALCI
Solist: Gökhan AYBULUS piyano
KADIKÖY BELEDİYESİ PANDEMİ ORKESTRASI
Başkemancı: Özgecan GÜNÖZ
Program:
H. PURCELL Abdelezar Süiti " Rondo"
W.A MOZART Piyano Konçertosu No. 23 La Majör, K. 488
E. GRİEG "İki İskandinav Melodisi" Op.63
E. ELGAR Serenade Op.20
Arasız yaklaşık 60' sürer.
Bilet fiyatları: 50-60 TL
Biletler 28 Aralık'ta satışa çıkacaktır.
Saat 16.00 ve sonrasındaki etkinliklere 65 yaş üstü sanatseverlerimiz giriş
sağlayamayacaklardır. Etkinliklere girişlerde HES kodunuzu hazır halde bulundurunuz
Learn more at https://www.facebook.com/events/739267380278894/.