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Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası Announces Performance

The performance takes place on January 4 at 18.00.

Dec. 29, 2020  

Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası has announced an upcoming performance. The performance takes place on January 4 at 18.00.

Kadiköy Beledi̇yesi̇ Pandemi̇ Orkestrasi:

Şef: Oğuzhan BALCI
Solist: Gökhan AYBULUS piyano
KADIKÖY BELEDİYESİ PANDEMİ ORKESTRASI
Başkemancı: Özgecan GÜNÖZ

Program:

H. PURCELL Abdelezar Süiti " Rondo&quot;
W.A MOZART Piyano Konçertosu No. 23 La Majör, K. 488
E. GRİEG "İki İskandinav Melodisi" Op.63
E. ELGAR Serenade Op.20

Arasız yaklaşık 60' sürer.

Bilet fiyatları: 50-60 TL
Biletler 28 Aralık'ta satışa çıkacaktır.

Saat 16.00 ve sonrasındaki etkinliklere 65 yaş üstü sanatseverlerimiz giriş
sağlayamayacaklardır. Etkinliklere girişlerde HES kodunuzu hazır halde bulundurunuz

Learn more at https://www.facebook.com/events/739267380278894/.



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