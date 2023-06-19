1923 Comes to Zorlu PSM in June

Kendine özgü sesi ve müzik tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Charlotte Cardin, ilk kez 2013 yılında 'Big Boy' şarkısıyla müzik sahnesine adım attı. O tarihten bu yana, 'Main Girl', 'Dirty Dirty', 'Passive Aggressive', 'Good Girl', 'Meaningless', 'Anyone Who Loves Me' gibi hit şarkılarıyla dinleyicilerin beğenisini kazandı ve müzik dünyasında önemli bir yer edinerek geniş bir hayran kitlesi elde etti.