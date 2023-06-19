1923 Comes to Zorlu PSM in June

The performance is set for 19 June 2023.

By: Jun. 19, 2023

POPULAR

Save 15% on the 2023 Tony Nominees in our Theatre Shop! Photo 1 Save 15% on the 2023 Tony Nominees in our Theatre Shop!
Baxter Dury Comes to Zorlu PSM This Summer Photo 2 Baxter Dury Comes to Zorlu PSM This Summer

1923 Comes to Zorlu PSM in June

Cumhuriyet kahramanlarının anısına saygıyla… Cumhuriyetimizin 100. yılında, günümüzden tarihe uzanan büyüleyici bir müzikal yolculuk...

Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaş, kendilerini bir anda Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulurlar.

Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı Millî Mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde soluk soluğa izleyeceksiniz.100 kişilik dev kadronun bu eşsiz performansını kaçırmayın!

Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın sinema filmi senaryosundan esinlenerek uyarlanmıştır.

1923 müzikalindeki Gazeteci Feride, Tahtakaşık Meliha, Er Reşat gibi isimler kurgusal karakterlerdir.




RELATED STORIES - Turkey

1
Baxter Dury Comes to Zorlu PSM This Summer Photo
Baxter Dury Comes to Zorlu PSM This Summer

Güçlü ve kendine has vokal becerileriyle hayata dair alaycı gözlemlerini hikayeleştirerek anlatan Baxter Dury, 14 Haziran akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Turkcell Sahnesi’ne geliyor!

2
FLYING CARPET FESTIVAL 2023 Line-Up Announced Photo
FLYING CARPET FESTIVAL 2023 Line-Up Announced

The fifth Flying Carpet Festival will be returning to the Turkish Syrian border between September 15th-25th, 2023 and be held in remote villages and cities near the border in Mardin, Diyarbakir and Midyat during a 10-day residency for 31 artists from 17 countries.

3
PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: MOLCHAT DOMA Comes to Zorlu PSM Photo
PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: MOLCHAT DOMA Comes to Zorlu PSM

Molchat Doma, Belaruslu post-punk grubu ve son yılların en dikkat çeken müzik gruplarından biri. Grup, sert synth ve sert ritimlerin harmanlandığı, keşfedilmeyi bekleyen geniş bir müzik dünyasına sahip.

4
Charlotte Cardin 99 NIGHTS TOUR Comes to Zorlu PSM Photo
Charlotte Cardin 99 NIGHTS TOUR Comes to Zorlu PSM

Kendine özgü sesi ve müzik tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Charlotte Cardin, ilk kez 2013 yılında 'Big Boy' şarkısıyla müzik sahnesine adım attı. O tarihten bu yana, 'Main Girl', 'Dirty Dirty', 'Passive Aggressive', 'Good Girl', 'Meaningless', 'Anyone Who Loves Me' gibi hit şarkılarıyla dinleyicilerin beğenisini kazandı ve müzik dünyasında önemli bir yer edinerek geniş bir hayran kitlesi elde etti.

More Hot Stories For You

Videos

Video: Watch Miranda, Kander, and More Discuss NEW YORK, NEW YORK's Story and Score Video Video: Watch Miranda, Kander, and More Discuss NEW YORK, NEW YORK's Story and Score
Mykal Kilgore Performs the BROADWAY BARES: PLEASURE PARK Finale in Rehearsal Video
Mykal Kilgore Performs the BROADWAY BARES: PLEASURE PARK Finale in Rehearsal
Watch the Cast of HARMONY Wish Barry Manilow a Happy Birthday Video
Watch the Cast of HARMONY Wish Barry Manilow a Happy Birthday
The Cast of THE COTTAGE Is Getting Ready for Broadway Video
The Cast of THE COTTAGE Is Getting Ready for Broadway
View all Videos

Turkey SHOWS

Recommended For You