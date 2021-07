CABARET Comes To Sweden Beginning 2 October 2021

Willkommen, bienvenue, welcome till Cabaret! Kliv in på Kit Kat Klub och låt dina bekymmer försvinna. Utanför blåser vinden snålt och kallt, hungern river och fattigdomen skär, men här inne är livet härligt, glatt och fullkomligt gränslöst.

Den amerikanska musikalen Cabaret, av Joe Masteroff, sätts upp på Dramatens stora scen i regi av Farnaz Arbabi. Cabaret utspelar sig i det tidiga 30-talets Berlin, stadens nöjesliv är dekadent och de festsugna samlas på Kit Kat Klub. Samtidigt växer hotet från nazismen. Snart sipprar den in även på Kit Kat Klub. Vem kan fly och vem lämnas att dö?

Levande musik på scen framförs av Damn! Bandet har tillsammans med artisten Timbuktu vunnit en grammis för bästa hiphop/soul-album 2012.

Joe Masteroff (1919 -2018) var amerikansk dramatiker, mest känd just för musikalen Cabaret. Masteroff baserade sitt manus till Cabaret på författaren Christopher Isherwoods bok Berlin Stories (vilken tidigare också legat till grund för filmen I am a Camera).

Musikalen Cabaret blev en stor framgång vid sin urpremiär på Broadway 1966. Den tilldelades åtta Tonys, bland annat för bästa musikal. Den filmatisering som sedan gjordes 1971 blev även den en succé. Cabarets betydelse har dessutom snarast kommit att öka med åren. Den spelas ständigt - inte minst på teatrar i Europa. Till Masteroffs andra verk hör Broadwaydebuten The Warm Peninsula, Desire under the Elms, baserad på Eugene O'Neills pjäs och She loves me, (baserad på Miklos Laszlos pjäs Parfymeriet från 1937 och Ernst Lubitsch film "the Shop Around the Corner").

For tickets visit https://www.dramaten.se/repertoar/cabaret