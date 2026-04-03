WICKED celebra su función número 200

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WICKED celebró el pasado 2 de abril su función número 200 en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, consolidando así su estatus como uno de los grandes estrenos de la temporada por parte de ATG Entertainment.

En esta nueva producción original con dirección y adaptación de David Serrano, Cristina Picos es la encargada de dar vida a Elphaba, mientras que Cristina Llorente interpreta a Glinda. Junto a ellas están Lydia Fairén como Nessarose y cover de Elphaba, Xabier Nogales como Fiyero, Guadalupe Lancho en el papel de Madame Morrible, Esteban Oliver como el profesor Dillamond, Neizan Martín como Boq y Javier Ibarz como el Mago de Oz.

Completa el elenco un nutrido grupo de artistas que aporta toda su energía y talento a esta esperada producción: Aarón Mata (elenco y Chistery), Carles Vallés, Antonio Mañas, Esteban Provenzano, Odo Cabot, Nacho Porcar, Jon Ipiña, Iván Amigo, Jessica Garcés, Laura López, Mia Lardner, Clara Rengel (elenco y cover de Nessarose), Carla Places, Anna Coll (elenco y cover de Madame Morrible), Lucía Ambrosini (elenco y cover de Glinda y Elphaba) y Laura Enrech (elenco y cover de Glinda) y con los swings Gallo Ryan (swing y cover de Fiyero), Óscar Muñoz, Julia Saura y Belén Marcos.

WICKED se adentra en la historia de Elphaba y Glinda, las brujas del Oeste y del Norte de Oz, antes de que Dorothy llegara arrastrada por un tornado y aterrizase en Munchkinland.

Con música y letra de Stephen Schwartz, el musical es uno de los clásicos modernos más importantes del siglo XXI y tiene una de las partituras más reconocibles, con éxitos que han traspasado el entorno de Broadway y se han instalado en el imaginario colectivo como Popular, Defying Gravity o For Good.

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