WE WILL ROCK YOU cumple 100 funciones en Madrid

WE WILL ROCK YOU se estrenó en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid el pasado 8 de octubre de 2021 y hoy, 4 de febrero, celebra sus 100 funciones sobre el escenario.

El musical se estrenó en el Dominion Theatre del West End de Londres el 14 de mayo de 2002, y un año más tarde lo hizo en Madrid. 18 años más tarde se volvió a estrenar en la capital, esta vez dirigido por Pablo Navarro.

El elenco está formado por grandes artistas como Anabel García (EL MAGO DE OZ, MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES: EL MUSICAL), Ferran Fabà (AMORES EN ZARZA), Xavi Melero (HOY NO ME PUEDO LEVANTAR) y David Velardo, (EL LEGADO DEL MEDITERRÁNEO).

La historia está ambientada en un futuro distópico en el que la individualidad se persigue y cualquier forma de creación artística ha sido prohibida. Solo algunos rebeldes desafían la represión del nuevo orden mientras aguardan la llegada del Soñador. Un líder que según una vieja profecía hará posible el regreso de la música rock y jugará un papel decisivo para restablecer la libertad.

La obra incluye éxitos tan conocidos del grupo como "We Are the Champions", "I Want to Break Free", "Somebody to Love", "I Want It All", "Another One Bites the Dust", "Bohemian Rhapsody", o el propio "We Will Rock You".