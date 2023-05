WE WILL ROCK YOU confirma su tercera temporada en Madrid

El musical con las canciones de Queen, WE WILL ROCK YOU, termina a finales de este mes su segunda temporada en el Gran Teatro la Estación Príncipe Pío de Madrid y ya ha anunciado que regresará en octubre con una tercera. Esta nueva producción, que celebra el 20 aniversario del estreno del musical en Londres, cuenta con dirección de Pablo Navarro y es una producción de Queen, Luis Álvarez y Tribeca Theatrical Productions.

La producción cuenta con un reparto encabezado por Ferrán Fabá (Galileo), Xavi Melero (Galileo), Anabel García (Scaramouche), Cristina Rueda (Ozzy), Iván Herzog (Brit), David Velardo (Khashoggi), Livia Dabarian (Killer Queen) y Manuel Ramos (Buddy). El elenco está compuesto por Marta Oliva, Keisy Lee, Sergio Arce, Ula Guedes, Toni Dublet, Javier Vachiano, Zabdiel González, Ángel Granado, Israel Trujillo, Lidia Carmona, Lorena Santiago y Fernanda Belinatti.

La banda de músicos cuenta con Dani Gómez, Chema Animal, Paco Bastante y Ángel Reyero.

WE WILL ROCK YOU se estrenó en el Dominion Theatre del West End de Londres el 14 de mayo de 2002, y poco después Madrid se convertía en la segunda ciudad europea en estrenar el musical. Tras ser estrenado en 19 países, y visto por más de 16 millones de espectadores, ahora ha regresado a Madrid con un formato renovado, escenografía de David Pizarro y Roberto del Campo, y manteniendo todas las canciones del show en su idioma original.

Brian May, y Roger Taylor son nuevamente coproductores del espectáculo tal y como lo fueron hace 20 años.

El espectáculo incluye mas de 24 de los éxitos del grupo tan conocidos como We are the champions, I want to break free, Somebody to love, I want it all, Another one bites the dust, Bohemian Rhapsody y por supuesto We Will Rock You.

La historia está ambientada en un futuro distópico en el que la música ha sido prohibida. Killer Queen es la responsable de una sociedad en la que todos son iguales cualquier muestra de originalidad o creación artística es castigada. Pero existen algunos rebeldes que desafían la represión mientras esperan la llegada del Soñador, Galileo, un líder que hará posible el regreso de la música a través del rock y jugará un papel decisivo para restablecer la libertad.