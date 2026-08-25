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El próximo 23 de octubre el Teatro Rialto de Madrid acogerá el estreno de QUERIDO EVAN HANSEN, la nueva apuesta de ATG Entertainment Spain que nos ofrecen un primer fragmento de Te encontrarán, uno de los temas más célebres de la producción.

Puedes verlo a continuación:

David Serrano dirige esta producción que está protagonizada por Guillermo Martín en el papel de Evan Hansen. Junto a él estarán Iván Clemente como Connor Murphy, Arnau Camps como Jared Kleinman, Elvira Santa María como Zoe Murphy, Jessica Garcés como Alana Beck, Verónica Ronda como Heidi Hansen, Lorena Calero como Cynthia Murphy y Armando Pita como Larry Murphy. El elenco se completa con Aleix María, Mariola Peña, Neizán Martín, Julia Saura, Víctor González y Eva Lahoz.

Con libreto de Steven Levenson y música y letras de Benj Pasek y Justin Paul, el musical narra la historia de Evan Hansen, un adolescente que convive con un trastorno de ansiedad social y que busca desesperadamente encontrar su lugar en el mundo. Un inesperado malentendido tras la muerte de un compañero de instituto desencadenará una serie de acontecimientos que le obligarán a enfrentarse a la verdad, la aceptación y las consecuencias de sus propias decisiones.

La producción destaca también por su innovadora puesta en escena, que integra el impacto de las redes sociales en la vida de los personajes sin perder de vista la emoción y la interpretación que han convertido a la obra en un fenómeno internacional. La adaptación española corre a cargo de David Serrano y Alejandro Serrano, con dirección musical de Joan Miquel Pérez y dirección de movimiento de Iker Carrera.

El equipo creativo incluye escenografía de David Pizarro, diseño de iluminación de Carlos Torrijos, sonido de Gastón Briski, vestuario de Efrén Latorre, caracterización de Esther Redondo, utilería de Roberto del Campo y diseño de vídeo de Emilio Valenzuela y Joan Rodón. La producción está liderada por ATG Entertainment España, con Marcos Cámara y Juanjo Rivero como productores ejecutivos y Pilar Gutiérrez, Marcos Cámara y Juanjo Rivero como productores.

Después de emocionar a millones de espectadores en Broadway y el West End, QUERIDO EVAN HANSENdesembarcará por primera vez en Madrid en una de las producciones más esperadas de la próxima temporada teatral. Las entradas ya se encuentran a la venta.

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