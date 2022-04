Víctor González y Manuel Bandera nos hablan de A CHORUS LINE

El próximo 17 de abril el reparto del musical de Michael Bennett se alineará por última vez en el Calderón de Madrid antes de hacer las maletas para llegar al Tívoli de Barcelona justo una semana después. A CHORUS LINE ha sido una de las grandes sorpresas de esta temporada para el público pero también para sus intérpretes. "La primera vez que llegó el público al teatro alucinaron," comenta Victor González, que da vida a Al en el show. "Me ha sorprendido mucho cómo ha impactado en el público y lo bien que lo ha recibido."

La obra cuenta las experiencias de 17 bailarines que se presentan a un casting y está basado en la vida real de artistas de Broadway a mediados de la década de los 70. "Yo fui bailarín en los 80," cuenta Manuel Bandera, que es Zach esta temporada. "Es un musical sobre nuestra vida, nuestras ilusiones, nuestros miedos. Pero creo que se puede hacer un paralelismo con cualquier profesión. Para los artistas habla de nuestra vida, pero para gente que tiene cualquier otra profesión también vale el mensaje. Está muy presente y muy vigente, sobre todo con las dificultades que tiene ahora la gente joven para conseguir un trabajo."

Esta realidad se ha plasmado fielmente sobre el escenario gracias a la dirección de Baayork Lee y Antonio Banderas, que ya protagonizó el musical en el Teatro del Soho de Málaga a finales del 19. Lee formó parte del elenco original de Broadway, dando vida a Connie Wong, y lleva desde 1975 dirigiendo y coreografiando el show por todo el mundo. "Me impactó mucho la pasión con la que contaba cada paso, cada escena, como vivió su realidad con A CHORUS LINE," comparte Víctor. "Ha sido su vida desde los 70. Me recordó mucho a Moira Chapman, cómo me apretaba las tuercas en los ensayos de CABARET, pero sabiendo que yo podía dar más. Eso lo viví también con Baayork Lee. Te miraba y te decía 'Well, you can do it better' (Bueno, puedes hacerlo mejor). Tú apretabas el culo y luego te sonreía. Es la manera que tiene de hacer, la disciplina de las bailarinas de la vieja escuela. Que hay que ser precisos con el cuerpo, si te digo que pisas con la punta en la línea, es con la punta, no con el empeine."

"Era sorprendente la energía que tenía, y que fuese parte del reparto dirigido por Michael Bennett, que nos explicase todo, porque este show está basado en historias reales, en su historia," afirma Bandera. "Ella nos contaba no solamente cada personaje que vemos sobre el escenario, sino la persona en la que está basado. Fue una experiencia maravillosa y una oportunidad magnífica que no olvidaré nunca."

Esta historia fue la primera elección del Teatro del Soho y la gran apuesta de Banderas para iniciar su proyecto de traer musicales con la mayor calidad posible. "El nos dejó claro que no hacía esto para ganar dinero. Hay que agradecer mucho que ofrezca al público la posibilidad de ver musicales menos comerciales porque yo creo que es una manera de hacer entender que Musicales hay de muchos tipos. Hay los de fácil digestión y los demás complicada digestión," subraya Víctor. "En el Teatro Musical bombardeamos al público con lo visual y a los musicales también hay que venir a escuchar cómo se va al teatro de texto, a escuchar la historia, a luego irte a tu casa y meditar, pensar y meditar, que se te remuevan un poco las tripas. Una joya que tenemos que aprovechar y eso ayuda a que el público de Teatro Musical empiece a nutrirse de otras cosas, abriendo la mirada."

El recorrido de esta producción de A CHORUS LINE ha sido un ejemplo de perseverancia y la ficción imitando a la realidad. La pandemia alteró los planes del Teatro del Soho para girar el show después de Málaga, y justo una semana después de abrir en Barcelona en marzo de 2020 tuvieron que suspender. En octubre de 2022 se retomó con toda la fuerza y aunque el show celebró 200 funciones estuvieron a punto de bajar el telón definitivamente porque se suspendieron dos semanas debido al COVID. "Con la presión de que un nuevo cierre supondría el finde la producción, nos agarramos las manos, trabajamos codo con codo y apretamos los dientes. Eso hizo que seamos un grupo indestructible," asegura Víctor. "Cada uno somos muy distintos, pero hemos trabajado todos en la misma dirección, viendo que sino era así no tiraba para adelante esto, y eso ha hecho que formemos un grupo potente. Te puedes imaginar cómo fue cantar 'What I Did For Love' en esa función, planteándonos qué pasaría si no pudiésemos bailar nunca más. Qué harías si hoy fuese la última función. Es la vida misma."

El 23 de abril la línea se formará de nuevo en el Tívoli, retomando la historia donde se dejó en marzo de 2022. "Tenemos muchas ilusiones puestas en esta etapa de Barcelona, y llevar este proyecto maravilloso," afirma Manuel Bandera. "El público de Barcelona me encanta porque está acostumbrado a sentarse a escuchar y reflexionar acerca de lo que ve," comparte Victor Gonzalez. "Cerrar todo el círculo de CHORUS LINE en el Tívoli de Barcelona creo que es perfecto."