UN DÍA COMO HOY: THE BROADWAY MELODY conseguía el Oscar a mejor película

La historia del cine musical es tan larga y extensa como la historia del cine sonoro. Desde que el sonido empezó a integrarse con la imagen en el cine, la música ha sido parte esencial de este matrimonio, y el musical tal como lo entendemos hoy en día lleva formándose desde que los actores empezaron a hablar en pantalla.

Hoy se cumplen 91 años desde que THE BROADWAY MELODY llegó a las pantallas por primera vez. THE BROADWAY MELODY no solo es el primer musical en ganar el Oscar a Mejor Película, sino que es la primera película sonora en obtener esta estatuilla, lo cual demuestra cuán sólida es la unión del cine con el musical.

La película presentó diversas novedades que fueron mucho más allá del sonido, ya que incluía una secuencia en Technicolor de la que lamentablemente solo se conserva una copia en blanco y negro, y fue una de las primeras cintas en dar lugar a secuelas, las subsecuentes THE BROADWAY MELODY OF 1936, 1939 y 1940.

Esta película dirigida por Harry Beaumont basada en una historia de Edmund Goulding cuenta la historia de Hank y Queenie Mahoney, dos hermanas cuyo sueño es convertirse en estrellas del Vaudeville. Hank, que se enorgullece de su olfato para los negocios, tiene más reticencias en apostarlo todo a una carta, pero Queenie, mucho más desenfadada y arriesgada, está dispuesta a arriesgarlo todo por conseguirlo. No obstante, su misión se complicará debido a asuntos amorosos con Eddie Kearns. El film cuenta con música de Arthur Freed y Nacio Herb Brown.

Con esta cinta se inició la locura del "all talkin! all singin! all dancin!" de la que hicieron broma años más tarde en SINGIN' IN THE RAIN los mismos autores de THE BROADWAY MELODY, en el mayor y más esplendoroso tributo a un género y una época dorada del cine musical.