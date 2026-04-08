QUERIDO EVAN HANSEN se estrenará en el Rialto de Madrid a finales de octubre

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QUERIDO EVAN HANSEN desembarcará en Madrid a partir del 23 de octubre de 2026. La nueva producción de ATG Entertainment España se representará en el Teatro Rialto durante una temporada limitada, acercando por primera vez al público madrileño uno de los títulos más influyentes del teatro musical contemporáneo.

Con libreto de Steven Levenson y música y letras de los galardonados Benj Pasek y Justin Paul, el espectáculo se ha consolidado como un referente generacional. La historia sigue a Evan Hansen, un adolescente con ansiedad social que anhela encontrar su lugar en el mundo. Un malentendido con un compañero de clase desencadena una situación que le obligará a elegir entre decir la verdad o mantener una mentira que le acerca a la vida que siempre ha deseado.

La propuesta escénica destaca por su innovador uso del lenguaje audiovisual para reflejar el impacto de las redes sociales en la vida de los personajes, sin perder de vista la emoción y la interpretación como ejes centrales. A través de su narrativa, el musical aborda temas como la identidad, la conexión humana y la necesidad de pertenencia en una sociedad cada vez más interconectada y, a la vez, aislada.

La versión española cuenta con adaptación y dirección de David Serrano junto a Alejandro Serrano, y dirección musical de Joan Miquel Pérez. El equipo creativo lo completan David Pizarro en escenografía, Carlos Torrijos en iluminación, Gastón Briski en sonido y Emilio Valenzuela y Joan Rodón en diseño de vídeo, entre otros. Tras su éxito en Broadway y el West End, QUERIDO EVAN HANSEN llega a Madrid dispuesto a convertirse en uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.

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