TV: Nos colamos en las audiciones de UNA RUBIA MUY LEGAL

Esta mañana hemos podido asistir a una de las jornadas de audiciones para UNA RUBIA MUY LEGAL, el musical que se podrá verse en el Teatro La Latina de Madrid a partir del 29 de septiembre. Más de 3000 solicitudes han sido enviadas para las pruebas que tienen lugar esta semana y se han convocado 200 candidatos y candidatas.

Hemos podido hablar con el director y coreógrafo Matteo Gastaldo y con el productor Daniele Luppino, de Sunrise Entertainment, sobre este nuevo show basado en la película.

La protagonista, Elle Woods, es la presidenta de la asociación de estudiantes femeninas de Delta Nu, asidua seguidora de los dictados de las revistas de moda: glamour, manicura, shopping y complementos total pink. Es impecable y siempre está de buen humor, pero aparentemente parece frívola y poco inteligente. Su novio, Warner, descendiente de una dinastía de senadores, la abandona repentinamente porque la considera demasiado rubia y demasiado superficial.

Decidida a recuperarlo, Elle usa su encanto, ingenio e inteligencia para conseguir la admisión en Harvard, misma facultad a la que va a asistir su ex. Pero la vida universitaria está llena de trampas y dificultades, Warner ha encontrado otra novia, una morena "chica buena", y sus compañeros y profesores no la aceptan tal y como es, no la respetan y no valoran sus capacidades.

La frustración y algunas nuevas amistades la empujan a empezar a creer en sí misma, a reconocer sus habilidades y a dedicarse al estudio del derecho. Así conseguirá defender con éxito a una persona falsamente acusada de asesinato gracias a su preparación y a sus brillantes intuiciones femeninas.

UNA RUBIA MUY LEGAL (LEGALLY BLONDE) está basado en la novela de Amanda Brown y la película del mismo nombre de Metro-Goldwyn-Mayer, con música original y letras de Laurence O'Keefe y Nell Benjamin, con libreto original de Heather Hach. La supervisión musical correrá a cargo de Fabio Serri, la coreógrafa asociada será Ilaria Suss y el director de casting es John Varo. Esta producción se presenta gracias a un acuerdo con Music Theatre International (Mti) Europe y Teatro La Latina.

Las entradas están ya a la venta.