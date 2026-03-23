TV: Andoni García (ATRAPADAS EN LA OFI) se enfrenta a nuestro 'Torneo de Musicales'

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La búsqueda del título definitivo continúa en BroadwayWorld Spain. En esta ocasión, nuestro formato estrella, el Torneo de Musicales, recibe a Andoni García, que actualmente forma parte del elenco de la comedia ATRAPADAS EN LA OFI.

La mecánica de esta batalla a contrarreloj es implacable: enfrentar dos grandes obras de la historia del teatro y que el elegido pase a la siguiente ronda. Por supuesto, le aplicamos nuestra estricta regla de oro: estaba terminantemente prohibido barrer para casa y elegir a ATRAPADAS EN LA OFI para salvarse.

El paso de Andoni por el torneo nos ha regalado uno de los momentos más tajantes hasta la fecha. Antes incluso de empezar, el actor ya advirtió que su elección podía resultar "controversial". ¡Y no decepcionó! Durante la mayor parte del reto, HAMILTON se convirtió en un titán absoluto, desbancando sin miramientos a auténticos pesos pesados como WEST SIDE STORY, CHICAGO, LA LLAMADA o EL FANTASMA DE LA ÓPERA.

Parecía que nadie iba a poder arrebatarle el primer puesto a la obra de Lin-Manuel Miranda, pero la entrada en juego de un título muy distinto lo cambió todo de golpe, rompiendo su racha ganadora y llevándole a un disputadísimo duelo final contra LOS MISERABLES.

¿Qué título inesperado ha logrado coronarse como su ganador indiscutible? Dale al play al vídeo para descubrirlo:

Y tú, ¿qué opinas de su decisión final? ¿Coincides con el criterio de Andoni o tú habrías salvado a otro musical en la criba? ¡Déjanos tu propio ganador en los comentarios de nuestras redes sociales!

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.