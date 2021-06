TOP 10: Lo mejor de Richard Rodgers

Un día como hoy, en 1902, nacía el compositor americano Richard Rodgers, uno de los dos únicos junto a Marvin Hamlisch en haber conseguido no sólo ser un EGOT, sino ganar los cinco premios más importantes para el entretenimiento americano: un Grammy, un Emmy, un Tony, un Oscar, y un Pulitzer. Por ello deseamos hacer un breve repaso de su biografía, así como recordar algunas de sus composiciones más bellas.

Richard Rodgers empezó a tocar el piano a los seis años, y llegó a participar en más de 43 musicales de Broadway, para los que escribió 900 canciones, convirtiéndose así en uno de los compositores más influyentes del siglo 20. Formó dúo tanto con el letrista Lorenz Hart, como con el escritor Oscar Hammerstein II, con quien ganó la mayoría de premios que destacaremos hoy.

10. PAL JOEY (1940)

PAL JOEY es uno de los musicales que Richard Rodgers hizo junto a Lorenz Hart. Basado en una serie de historias cortas publicadas por John O'Hara en el New Yorker, narra la historia de un antihéroe llamado Joey, que tenía mala reputación por "tener mucha imaginación y crearse a sí mismo, cosa que lo hacía algo débil". Éste incluyó canciones tan icónicas como I could write a book o Bewitched, bothered and bewildered, y fue estrenada en Broadway bajo la dirección de George Abbott, y con Gene Kelly como protagonista.

9. STATE FAIR (1945)

Uno de los primeros proyectos en colaboración con Oscar Hammerstein II fue STATE FAIR, un retrato de una familia de Iowa que consigue ganar un concurso de ganado gracias a un jabalí.

Por It Might as Well Be Spring, ambos obtuvieron un Oscar a la mejor Canción Original.

8. NO STRINGS (1962)

En NO STRINGS, Barbara, una modelo que vive que en París, se enamora perdidamente del expatriado americano David Jordan, novelista ganador de un Pulitzer que lleva sufriendo un intenso bloqueo artístico desde su llegada a Francia. Puesto que el escritor debe decidir si se queda a vivir en París o en América por motivos de trabajo, ambos tendrán que reflexionar sobre qué quieren para su futuro en un momento en el que no tienen ataduras (No Strings).

Por esta obra, el compositor consiguió un Tony a la Mejor Partitura, y un Grammy al Mejor Álbum.

7. THE KING AND I (1951)

Basado en la novela ANNA AND THE KING OF SIAM de Margaret Landon, las memorias de Anna Leonowens, niñera del rey Mongkut en 1860, adquieren un nuevo aire gracias al trabajo de Rodgers. Por eso, fue galardonado con un Tony al Mejor Musical.

6. THE SOUND OF MUSIC (1959)

En este espectáculo, María decide convertirse en monja mientras hace de niñera para una numerosa familia, pero se enamora perdidamente del padre viudo de los chicos. Canciones como Do-re-mi, Favourite Things o Something good, por las que recibió un Grammy al mejor álbum, han devenido inolvidables. Aquí se puede escuchar una de ellas en la más reciente versión vista en España, con Sílvia Luchetti como María:

5. FLOWER DRUM SONG (1961)

Basada en la novela de C.Y. Lee, FLOWER DRUM SONG cuenta la historia de un refugiado chino que se encuentra viviendo en Chinatown, San Francisco, y de su hijo, que se encuentra dividido entre dos culturas, la china y la americana. Su música fue nominada a un Tony.

4. SOUTH PACIFIC (1949)

SOUTH PACIFIC trata sobre una enfermera americana que sirve en una isla del Pacífico durante la 2a Guerra Mundial, y que se enamora de un francés expatriado y latifundista que se niega a aceptar sus hijos mestizos. Gracias a esta obra, Rodgers recibió tres Tony y un Pulitzer a la Mejor Obra de Teatro.

3. THE BOYS FROM SYRACUSE (1938)

Un trabajo destacado de Lorenz Hart y Richard Rodgers es este show, basado en LA COMEDIA DE LOS ERRORES de Shakespeare, y que contiene canciones como Falling in Love with Love, This Can't be Love, o Sing for your Supper.

2. CAROUSEL (1945)

En CAROUSEL, Billy Bigelow y Julie Jordan mantienen un romance que les puede costar nada más ni nada menos que su trabajo. De éste nos gusta especialmente la canción You'll never walk alone:

1. OKLAHOMA! (1943)

OKLAHOMA! fue la primera obra de Rodgers y Hammerstein, y fue condecorada con un Pulitzer Especial. Basada en la obra de teatro de Lynn Riggs llamada GREEN GROW THE LILACS, se sitúa en una granja de Claremore, donde Laurey Williams tiene que elegir entre el cowboy Curly McLain, y el siniestro trabajador del campo Jud Fry.