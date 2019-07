TALLER DE CORAZONES prepara su estreno

Los próximos 21 y 22 de septiembre tendrá lugar en el Teatro Carrión de Valladolid el estreno oficial de TALLER DE CORAZONES, protagonizado por Naím Thomas y Anabel García.

Además, los Teatros Luchana de Madrid acogerán varias funciones los días 17, 18, 23 y 30 de septiembre.

TALLER DE CORAZONES, un musical basado en un cuento de Arturo Abad y Gabriel Pacheco, con música original de Josep Ferré para violonchelo y Piano. El musical está protagonizado por Naím Thomas y Anabel Garcíay contará con dos músicos en directo. Se basa directamente en la estética e ilustraciones del cuento original para dar vida a esta delicada historia sobre el amor y el paso del tiempo.

Georgina Cort (Adaptación y Dirección) y Josep Ferré (Música) formaron su productora Espiral Mágica tras conocerse durante el musical SISTER ACT. Para esta producción cuentan con una mágica puesta en escena que recrea las ilustraciones de Gabriel Pacheco llena de secretos y detalles que él mismo añadió en su trabajo.

En medio de un bosque sin nombre, está el taller de Matías. Con la habilidad del mejor artesano, el joven re- para corazones rotos, corazones helados y corazones tristes. Pero todas las noches su taller se cierra dejan- do escapar misteriosos sonidos. Matías tiene un secreto. Su taller se asemeja al de cualquier artista que dedica su tiempo y su pasión a un oficio. Frente a Matías, todo amor, está Beatriz, que se muestra fría, pues no tiene corazón. ¿Cómo reparar el corazón de quien no tiene corazón? Esta extraña y cautivadora historia está contada a través de Matías y de una música compuesta para piano y cello, que da un carácter íntimo y misterioso a la vez que tierno y mágico. El piano y el cello forman parte de la escenografía dando importancia a la música en directo, como siempre en las producciones de Espira Mágica.

Consigue tus entradas en este enlace para Valladolid y en este para Madrid.





