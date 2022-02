Ayer, 2 de febrero, se estrenó el nuevo programa de La 1 de RTVE LAS TRES PUERTAS y Antonio Banderas fue el primer invitado del programa y de la noche. Banderas cantó, junto con Lorena Calero la canción "I don't remember you/Sometimes a day" del musical AND THE WORLD GOES ROUND. La canción está compuesta por John Kander y escrita por Fred Ebb.

LAS TRES PUERTAS es un programa semanal de entrevistas presentado y dirigido por María Casado y que se emitirá en el prime time de la cadena. Realizado en directo desde el Estudio 6 de Sant Cugat, los elementos escénicos vestirán el plató cada semana de forma distinta con un paisaje evocador y vivencial. En el primer programa, como no podía ser de otra forma, habrá tres puertas que generan un conjunto de habitaciones de luz y tul. El diseño es el reflejo de un viaje que empieza, aparentemente simple, pero con varias capas de profundidad. Contará además con un espacio para las actuaciones musicales en directo y el Archivo de RTVE será un elemento destacado.

Lorena Calero ha participado en numerosos musicales, entre los que cabe destacar JEKYLL & HIDE, WE WILL ROCK YOU y JESUCRISTO SUPERSTAR. Actualmente interpreta a Kathy en el musical COMPANY junto a Antonio Banderas. Este musical puede verse en Teatro del Soho Caixabank de Málaga.

COMPANY es un musical de Stephen Sondheim con libreto de George Furth. Este musical fue estrenado en Broadway en 1970, en el Alvin Theatre.