Rafa Coto nos habla de la producción de LOS CHICOS DEL CORO

El próximo 16 de noviembre el Teatro La Latina acogerá el estreno oficial de la producción española de LOS CHICOS DEL CORO, basado en la película francesa homónima de 2004. Hemos hablado con uno de sus productores, Rafa Coto, sobre las audiciones, la creación de esta versión y mucho más.

¿De dónde surgió la idea de traer LOS CHICOS DEL CORO como musical a España?

Hace unos años, visitando varias ciudades del mundo, lo recuerdo perfectamente cómo iba paseando con mi socio y amigo Toni Arenas, que fue presidente de la coral de Baleares, y recorrió toda España con una coral amateur donde hacían conciertos donde interpretaban algunas de las canciones de la película.

En ciudades como México DF o Bogotá, recuerdo que siempre acabábamos con el tema de LOS CHICOS DEL CORO y él me decía que cuando consiguiéramos los derechos sería un bombazo. Una mañana me levanté dispuesto a hablar con Lagardere y la Televisión Francesa para conseguir los derechos y aquí estamos.

¿Cómo está siendo el proceso de casting?

Impresionante. Arrancamos justo antes de las navidades y con vuestra ayuda y con gente que lo vió rápido en las redes, tuvo un eco tremendo. Hemos tenido una respuesta a la convocatoria muy por encima de las expectativas que nos marcamos en su día. En todos los aspectos: tanto en volumen de inscripciones como en la calidad de los aspirantes. Hay niños de toda España, con nivel altísimo. Tenemos ya la coral formada con 73 niños, que sabemos que está viva, y que podrá sufrir cambios durante estos meses hasta el estreno. Sabemos que habrá niños que se puedan cansar durante este tiempo porque es un proceso muy duro y sacrificado, y podrán entrar otros.

Lo que hemos percibido es que LOS CHICOS DEL CORO ya se ha posicionado, nos escriben de escuelas y conservatorios y la gente contacta con nosotros. No descartamos seguir recibiendo talento, y esto es algo que yo tenía ya claro: tenemos mucho talento en este país.

¿Qué es lo que más os ha sorprendido entre todos los niños y niñas que se han presentado?

Si te digo la verdad, lo que más me ha sorprendido tanto de los niños como de los papas, es que sean capaces de cambiar su vida por estar en este musical, Juanjo. Hemos hecho una cosa, yo personalmente, y es hablar con los padres cuando venían de lejos. Les he ido explicando el proceso del musical y el sacrificio que va a tener el mismo y me decían que aceptaban: cambiar de colegio, venir a Madrid. Eso es impresionante, me ha puesto los pelos de punta.

En todos los proyectos que he arrancado en mi vida casi todos han tenido como objetivo el retorno económico y uno gana más o pierde. En este caso, ya he ganado, porque he ganado en emoción y en ilusión. Las mismas cosas que coinciden con casi todos los valores que muestra la película.

¿Cuándo se anunciará el reparto?

Pues tenemos ya al profesor, aunque todavía no te puedo anunciar, pero estaré encantado de darte la primicia. Vamos a hacer casting para algunos personajes como Mondain, y a partir de ahí, en cuestión de un mes anunciaremos el reparto completo.

¿Cómo está siendo el trabajo con este equipo creativo?

Espectacular. Son de primer nivel. Como bien sabes, Juanjo, nosotros venimos del mundo musical, grandes festivales y cine, y éste es nuestro primer musical. Lo primero que hicimos fue sondear el mercado, vimos rápidamente quiénes eran los mejores, y tenemos algunos de ellos. Sixto, Cesar, Nacho, etc son de primer nivel. Nos han dejado alucinados y están ya enganchados. Lo que más me ha sorprendido es que después de estas sesiones de casting tienen a LOS CHICOS DEL CORO en vena, que es uno de nuestros objetivos. Lo que queremos como productores es eso, y así se implican más de lo normal.

¿Qué nos puedes contar por ahora de la adaptación de esta conocidísima película? ¿Qué cambios habrá con respecto al film?

Pedro Villora está en ello ahora mismo, metidísimo, y en breve nos pasará el primer boceto. Con lo cual no te puedo dar muchos detalles, pero si te puedo adelantar el aspecto inclusivo de la mujer en el musical porque entendemos que en el año que estamos el papel de la mujer tiene que ser relevante en la obra y en la coral. Te adelanto que la coral tendrá niños y niñas.

¿Cuál es el mayor reto ante el que os enfrentáis ante un título tan popular?

El mayor reto es que emocionemos, y es nuestro "claim". Que el público vea que está a la altura de la película.

¿Cómo crees que reaccionará el público ante esta producción?

Me imagino una obra muy emotivo, con tres o cuatro puntos muy fuertes de emoción, y a la salida me imagino a todo el mundo con la lágrima. Es la emoción hecha musical.