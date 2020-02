RUBEN YUSTE, XAVI DUCH y ROGER PERA presentan su curso intensivo de Teatro Musical

Del 6 al 9 de abril en el espacio Dinàmic Crescendo Formació Artística de Rubí tendrá lugar el un curso intensivo de Teatro Muiscal impartido por Rubén Yuste, Xavi Duch y Roger Pera.

Este curso incluirá formación en interpretación, técnica de doblaje, clown, canto particular, interpretación de canciones, danza jazz, modern jazz, preparación física y yoga/pilates, y contará con la colaboración de Ceci Montanyà, Edu Lacueva y Francisco Lorza.

Dinàmic Crescendo, es una escuela de artes escénicas codirigida por Rubén Yuste y Virginia Martínez, localizada en Rubí, en el Vallés Occidental a 20 minutos de Barcelona y 8 minutos andando de la estación de FGC más cercana. Durante 5 años ha estado formando a interesados en las artes escénicas con clases de interpretación, cámara, teatro musical, danza clásica, danza contemporánea, danza jazz, danzas urbanas, canto y música, además de ofrecer clases de ilustración, cómic y mantenimiento físico.

Para participar en el curso solo tienes que enviar tu CV y una carta motivacional mostrando tu interés por las artes escénicas a info@dinamiccrescendo.com.

Rubén Yuste participa en obras de texto como TERRA BAIXA, EL HÉROE, EL MARIDO VIENE DE VISITA o LOS 39 ESCALONES, en obras de teatro musical como BALANSIYYÁ, GREASE, MAMMA MIA!, SPAMALOT, FOREVER YOUNG, LOS MISERABLES, HOMES FOSCOS, SUGAR o MAR I CEL, en series de televisión como El cor de la ciutat o Llegendes urbanes y en el cine con El fotógrafo de Mathausen. Gana el premio BroadwayWorld 2016 a mejor actor principal por su papel en HOMES FOSCOS, premio BroadwayWorld 2015 a mejor actor de reparto por su papel en MAR I CEL y el premio premio BroadwayWorld 2013 a Mejor Actor Protagonista por su papel en el musical EVIL DEAD. Además, produce el musical EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA que mantiene en Barcelona durante varias temporadas con su productora Origen Produccions.

Xavi Duch ha trabajado en numerosos musicales como FAMA, HAIR, SPAMALOT, 40 EL MUSICAL, LOS MISERABLES, EL PETIT PRÍNCEP, LO TUYO Y LO MÍO, IMPRO SIDE STORY o SUGAR. Forma parte de los espectáculos LOS 39 ESCALONES, THE HOLE o MCBETH CON QUESO. Ganador del Premio de Teatro Musical como mejor interpretación masculinadestacada en 2017 por su papel en SUGAR.

Roger Pera es un reconocido actor de doblaje por sus voces como Matt Damon, Eddie Redmayne, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Kevin James, Tobey Maguire, entre muchos otros. También participa el teatro musical en JESUCRISTO SUPERSTAR, GERMANS DE SANG, LA VAMPIRA DEL RAVAL, AMADEUS y VAN GOGH EL MUSICAL. En teatro se lo conoce por sus papeles en IN ON IT, DIGNITAT, ORGASMOS, QUINA FEINADA, y en series de televisión como Poblenou, 13 anys i un dia o A pera picada.

