RIVERDALE presenta un especial sobre HEDWIG AND THE ANGRY INCH

La cuarta temporada de la serie juvenil RIVERDALE vuelve a presentar un capítulo musical, esta vez centrado en HEDWIG AND THE ANGRY INCH, tras ofrecer especiales similares en las anteriores temporadas centrados en CARRIE y en HEATHERS.

El nuevo episodio musical de RIVERDALE se puede ver en Movistar+ a partir de mañana en versión original subtitulada.

En esta cuarta temporada Archie, Veronica, Betty, Jughead, Cheryl y Toni están más que preparados para enfrentarse a los nuevos misterios que Riverdale tenga el capricho de despertar, mientras tratan de sobrevivir al instituto bajo la peor de las amenazas: la inminente entrada en la universidad.

El musical HEDWIG AND THE ANGRY INCH se estrenó en el Off-Broadway en 1998, creado por John Cameron Mitchell y Stephen Trask, y cuenta la historia de una cantante transexual de glam-rock y sus esfuerzos por alcanzar el estrellato y encontrar el amor. Marcado por las turbulentas relaciones con la gente que siempre ha tenido a su alrededor, Hedwig vive obsesionada por un pasado doloroso y un presente en el que pasea su divismo y su rabia al frente de una banda de música que es el símbolo de toda su frustración. Es una persona atrapada en un cuerpo sin género y que no descansará hasta descubrir por fin quién es y quién quiere ser. Esta obra esconde uno de los gritos más desgarradores sobre la aceptación de uno mismo y sobre la verdadera naturaleza del amor que ha conocido el mundo del espectáculo.





