R.Evolución Latina organiza una listening party de SONGS BY AN IMMIGRANT

Esta noche Jaime Lozano & The Familia se reúnen online para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum.

Hoy termina en Estados Unidos el Mes de la Herencia Hispana y R.Evolución Latina organiza una gran fiesta, dentro de su Dance-A-Thon anual, para celebrarlo. A las 7PM (Hora de NY) a través del zoom de esta organización, Jaime Lozano repasará las canciones de su nuevo álbum, 'SONGS BY AN IMMIGRANT', con algunos invitados de lujo: Mandy Gonzalez (IN THE HEIGHTS, HAMILTON), Mauricio Martínez (ON YOUR FEET!, UNMASKED), Alex Lacaimore (IN THE HEIGHTS, HAMILTON, DEAR EVAN HANSEN), Ana Isabelle (WEST SIDE STORY) o Florencia Cuenca, entre otros muchos.

Haz click aquí para participar.

"Si los sueños tuvieran una banda sonora, uno de mis mejores sueños soñarían exactamente como este álbum," comenta Jaime Lozano, autor de este disco. Recomendado por Lin-Manuel Miranda, Jaime Lozano & The Familia: Songs By An Immigrant es el nuevo trabajo de este compositor de origen mexicano. Un disco que mezcla el teatro musical, el jazz y el folklore mexicano, con la voz de músicos e intérpretes latinos, con canciones historias sobre la experiencia del inmigrante, su búsqueda de un nuevo hogar, el aprendizaje de un nuevo idioma y la lucha por el sueño americano. Puedes escuchar aquí el álbum.

Músico, coach vocal, compositor, arreglista, productor musical y director musical, Jaime Lozano ha sido seleccionado dentro del Working Group de Tlatelolco, Myths, The Yellow Brick Road (Off-Broadway and National Tour), A Never-Ending Line (Comédie Nation in Paris, France and Off-Broadway), Savage (UAB at Birmingham), Present Perfect (Live & In Color). www.jaimelozano.net.

