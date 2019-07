Primera ronda de votaciones de los Premios del PÃºblico BroadwayWorld Spain 2019

MEJOR ACTOR DE REPARTO

JOSEÁN MORENO - EL MÉDICO 11%

Javier Navares - ANASTASIA 9%

David Velardo - 33 EL MUSICAL 8%

ALAIN DAMAS - EL MÉDICO 8%

GUILLERMO ESTAD - 33 EL MUSICAL 5%

LAUREANO RAMÍREZ - 33 EL MUSICAL 5%

ADRIÁN SALZEDO - WEST SIDE STORY 4%

JOSÉ DAVID GUTIÉRREZ MORENO - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%

RAMSÉS VOLLBRECHT - 33 EL MUSICAL 3%

JOAN OLIVÉ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 3%

ALBERT BOLEA - RENT EL MUSICAL 3%

Xavi Melero - 33 EL MUSICAL 3%

XAVIER NAVARRO - RENT EL MUSICAL 3%

JUANDO MARTÍNEZ MONTIEL - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 2%

VÍCTOR GONZÁLEZ - WEST SIDE STORY 2%

RAÚL CASSINERIO - 33 EL MUSICAL 2%

JORDI GONZÁLEZ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 2%

Armando Pita - WEST SIDE STORY 1%

RICKY MATA - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%

VÍCTOR GÓMEZ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%

ALBERT GRÀCIA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 1%

MIKEL HERZOG - CARRIE 1%

Jordi Vidal - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 1%

JOAN OLIVÉ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%

Jan Forrellat - WEST SIDE STORY 1%

ORIOL ANGLADA - WEST SIDE STORY 1%

ORIOL BURÉS - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%

JOAN SÁEZ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 1%

POL FERNÁNDEZ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 1%

PETER VIVES - RENT EL MUSICAL 1%

BERNAT COT - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%

FERRAN ENFEDAQUE - CARRIE 1%

VÍCTOR GÓMEZ - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%

ENRIQUE R. DEL PORTAL - WEST SIDE STORY 1%

ROC BERNADÍ - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%

LLUÍS BARRERA - CARRIE 1%

ANTONIO DEL VALLE - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%

MARC ANDURELL - FUN HOME 0%

ALEIX COLOMER - FUN HOME 0%

CARLOS SEGUÍ - WEST SIDE STORY 0%

ORIOL GENÍS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%

Albert Mora - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%

CISCO CRUZ - MAREMAR 0%

DIEGO MOLERO - WEST SIDE STORY 0%

MARC PUJOL - MAREMAR 0%

DANIEL PÉREZ - FUN HOME 0%

JOSÉ LUIS MOSQUERA - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%

MARC VILAJUANA - MAREMAR 0%

FERRAN ALEGRE - FUN HOME 0%

LUCIANO VITTORI - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%

MARC SOLER - MAREMAR 0%

JORDI LLORDELLA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%

JAN GAVILÁN - FUN HOME 0%

ORIOL GUINART - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%

PEDRO MORENO - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%

MIQUEL CAMPS - FUN HOME 0%

FRANCESC FERRER - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

CHRISTIAN ESCUREDO - 33 EL MUSICAL 29%

GERÓNIMO RAUCH - EL MÉDICO 11%

ADRIÁN SALZEDO - EL MÉDICO 9%

JAVIER ARIANO - WEST SIDE STORY 5%

IÑIGO ETAYO - ANASTASIA 5%

VÍCTOR ULLATE ROCHE - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%

ÁNGEL LLÀCER - LA JAULA DE LAS LOCAS 4%

ABEL ALCÁZAR SOLER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%

Carlos Salgado - ANASTASIA 4%

IÑAKI MUR - RENT EL MUSICAL 3%

GUILLEM MARTÍ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 3%

ADRIÁN ARDILA - POE 3%

PAU OLIVER - POE 2%

VÍCTOR ARBELO - RENT EL MUSICAL 2%

VÍCTOR GÓMEZ - EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA 2%

DANIEL ANGLÈS - FUN HOME 1%

Jordi Coll - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%

Naim Thomas - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%

IVAN LABANDA - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%

DANIEL GAROD - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%

ROGER CASAMAJOR - MAREMAR 1%

JOAN VÁZQUEZ - CIUTAT DE GESPA 1%

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ - POE 1%

JOAN MAS - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%

Ignasi Vidal - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%

CAYETANO FERNÁNDEZ - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%

ALBERT AUSELLÉ - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%

EMILIO MARTÍNEZ VERDEJO - DISNELOCOS 0%

DAVID ANGUERA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%

ANDRÉS BAGG - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%

SERGIO REQUES - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%

MANUEL SUTIL - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 0%

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

NOEMÍ MAZOY - EL MÉDICO 15%

Chus Herranz - 33 EL MUSICAL 13%

ANGELS JIMÉNEZ - ANASTASIA 12%

Silvia Luchetti - ANASTASIA 10%

ÁFRICA ALONSO - RENT EL MUSICAL 5%

ANA ISABEL ESTEBAN GARCÍA - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%

JOANA QUESADA - WEST SIDE STORY 4%

AIDA LLOP - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 4%

Teresa Vallicrosa - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%

MARIONA LLEONART - FUN HOME 3%

Anna Herebia - RENT EL MUSICAL 3%

ELIZABET MOLET - CARRIE 2%

MIREIA LORENTE-PICÓ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 2%

CLARA SOLÉ - FUN HOME 2%

MIREIA PORTAS - LA JAULA DE LAS LOCAS 2%

JÚLIA JOVÉ - FUN HOME 2%

LUCÍA MADRIGAL - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%

LUCIANA DE NICOLA - WEST SIDE STORY 1%

Marta Capel - CARRIE 1%

MARÍA MARTÍNZ GÁLVEZ - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 1%

MARTA BORRÀS - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 1%

ANNA LAGARES - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%

ÀNGELS GONYALONS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%

AINA SÁNCHEZ - MAREMAR 1%

ANNA MOLINER - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%

LAURA MIQUEL - CARRIE 1%

ANNA CASTELLS - MAREMAR 1%

FLORENCIA ANCA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%

PILAR CAPELLADES - FUN HOME 1%

NOA FLORES - FUN HOME 0%

ANA DOMÍNGUEZ - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%

CLÀUDIA BRAVO - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%

LARA KATE ALBERTOS - FUN HOME 0%

LUISINA QUARLERI - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

SOFÍA ESCOBAR - EL MÉDICO 13%

MARÍA VIRUMBRALES - 33 EL MUSICAL 11%

JANA GÓMEZ - ANASTASIA 11%

SILVIA ÁLVAREZ - WEST SIDE STORY 8%

LAURA GONZÁLEZ - 33 EL MUSICAL 7%

TALÍA DEL VAL - WEST SIDE STORY 6%

NEREA RODRÍGUEZ - ALADDIN THE POP MUSICAL 6%

JÚLIA BONJOCH - RENT EL MUSICAL 5%

AINA VALLÈS - POE 4%

MARTA VILLALGORDO PÉREZ - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%

BERTA BUTINYÀ - EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA 3%

ANA SAN MARTÍN - WEST SIDE STORY 2%

Cristina Llorente - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%

Mariona Castillo - FUN HOME 2%

ARIADNA SUÑÉ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 2%

BERTA ADELL - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 2%

Marta Ribera - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%

Patricia Paisal - POE 2%

ROSA BOLADERAS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%

ANNA VALLDENEU - CARRIE 1%

RAQUEL JEZEQUEL - CARRIE 1%

Georgia Stewart - CARRIE 1%

CLARA ALTARRIBA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%

VERONICA PINTO - DISNELOCOS 1%

MERCÈ MARTÍNEZ - MAREMAR 1%

Mariona Castillo - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%

ESTER BRITO - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%

ELENA TARRATS - MAREMAR 0%

Muntsa Rius - CARRIE 0%

ELIA CORRAL - PARIS 0%

TXELL SUST - LES DONES DE FRANK 0%

Melania Lenoir - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%

MARIOLA PEÑA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%

MARÍA VIÑAS - PARIS 0%

LORENA FIDALGO - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%

MAR MAESTU - PARIS 0%

MONE - LES DONES DE FRANK 0%

SUSANA RIBALTA - LES DONES DE FRANK 0%

NEREA GARCIOLO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 0%

MARIAN BARAHONA - LES DONES DE FRANK 0%

MEJOR ADAPTACIÓN

ZENÓN RECALDE (libreto), ROGER PEÑA (letras) - ANASTASIA 29%

David Serrano, ALEJANDRO SERRANO - WEST SIDE STORY 20%

ESTEVE FERRER, SILVIA MONTESINOS - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 13%

DANIEL ANGLÈS, MARC GÒMEZ - RENT EL MUSICAL 12%

ROSER BATALLA, ROGER PEÑA - LA JAULA DE LAS LOCAS 11%

MARC GÓMEZ - CARRIE 6%

DANIEL ANGLÈS, MARC GÒMEZ - FUN HOME 5%

MÓNICA PÉREZ - LES DONES DE FRANK 3%

MEJOR COREOGRAFÍA

Jerome Robbins, FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY 18%

JOSÉ FELIX ROMERO - 33 EL MUSICAL 15%

FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO 11%

Peggy Hickey - ANASTASIA 11%

ANNA ROSELL - POE 7%

ÓSCAR REYES - RENT EL MUSICAL 6%

M TERESA LAZARENO - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 6%

Aixa Guerra - LA JAULA DE LAS LOCAS 5%

ARIADNA PEYA - MAREMAR 5%

MONTSE COLOMÉ - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%

MERI BONET - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%

XARO CAMPO - CARRIE 2%

CARMELO SEGURA - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%

ÒSCAR REYES - FUN HOME 1%

MONTSE COLOMÉ - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%

Bealia Guerra - CIUTAT DE GESPA 1%

FÀTIMA CAMPOS TREPAT - PARIS 0%

Bealia Guerra - LES DONES DE FRANK 0%

MARIANO BOTINDAR - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%

MEJOR DIRECCIÓN

JOSÉ LUIS SIXTO Y FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO 17%

TOÑO CASADO - 33 EL MUSICAL 15%

FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY 14%

Darko Tresnjak - ANASTASIA 9%

ÀNGEL LLÀCER - LA JAULA DE LAS LOCAS 7%

VÍCTOR ALVARO - POE 6%

DANIEL ANGLÈS - RENT EL MUSICAL 5%

PEPE FERRER & GELI PEÑALVER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%

JAUME VIÑAS Y LAIA FORT - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 4%

DANI CHERTA - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 3%

ESTEVE FERRER - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%

FERRAN GUIU - CARRIE 2%

DANIEL ANGLÈS - FUN HOME 2%

Alicia Serrat - EL TEMPS QUE NO TINDREM 2%

JOAN LLUÍS BOZZO - MAREMAR 2%

JESUS SANZ-SEBASTIÁN - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%

JORDI PRAT I COLL - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%

ROSER BATALLA - LES DONES DE FRANK 1%

CARLA CALABRESE, SEBASTIÁN PRADA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%

VÍCTOR ALVARO - CIUTAT DE GESPA 0%

JUAN CORPAS - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 0%

PAUL BERRONDO - PARIS 0%

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO 23%

Julio Awad - 33 EL MUSICAL 16%

Xavier Torras - ANASTASIA 13%

Gaby Goldman - WEST SIDE STORY 7%

Manu Guix, ANDREU GALLÉN - LA JAULA DE LAS LOCAS 5%

MIQUEL GONZÁLEZ - POE 5%

MIQUEL TEJADA - RENT EL MUSICAL 5%

ANTONIO M LABORDA - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%

JOEL RIU - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 4%

MANEL GARCÍA - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 3%

Julio Awad - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%

ANDREU GALLÉN - MAREMAR 2%

JOAN COMAPOSADA - CARRIE 2%

JULIO VAQUERO - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%

MIQUEL TEJADA - FUN HOME 2%

DANI ESPASA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%

PABLO GUARINO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 1%

DANI CAMPOS - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%

GERARD ALONSO - CIUTAT DE GESPA 1%

ÓSCAR PEÑARROYA - PARIS 0%

LUCAS CRAWLEY - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%

JOAN NITO FIGUERAS - LES DONES DE FRANK 0%

MEJOR DISEÑO DE CARTEL

Javier Naval - EL MÉDICO 23%

Stage Entertainment España - ANASTASIA 15%

Javier Naval - WEST SIDE STORY 9%

SR GOLDWIND - 33 EL MUSICAL 9%

MINSK - LA JAULA DE LAS LOCAS 8%

DANIEL ACUÑA - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 7%

ZUHAITZ SAN BUENAVENTURA - CARRIE 7%

MANUEL DE LOS GALANES - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 5%

LLUIS JULIAN - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 5%

ZUHAITZ SAN BUENAVENTURA - EL TEMPS QUE NO TINDREM 4%

SPOTCO - FUN HOME 3%

JORDI RINS - MAREMAR 3%

MARIALACARTELERA - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 3%

MEJOR ESCENOGRAFÍA

DAVID PIZARRO Y ROBERTO DEL CAMPO - 33 EL MUSICAL 30%

ALFONS FLORES - EL MÉDICO 14%

Alexander Dodge - ANASTASIA 13%

RICARDO SÁNCHEZ CUERDA - WEST SIDE STORY 7%

RAQUEL IBORT, LAURA GALOFRÉ - RENT EL MUSICAL 5%

VÍCTOR ALGO - POE 5%

RAQUEL IBORT, MARC SALICRÚ, MARC UDINA - FUN HOME 5%

JOSE A ALCÁNTARA - ALCÁNTARA ATELIER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%

JORDI BULBENA - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 4%

ENRIC PLANAS - LA JAULA DE LAS LOCAS 3%

FELYPE DE LIMA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%

LAURA CLOS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%

ALEJANDRO ANDÚJAR - MAREMAR 1%

CANDILEJA PRODUCCIONES SL - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%

TADEO JONES - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%

VÍCTOR ALVARO - CIUTAT DE GESPA 1%

JOSE NOVOA - PARIS 0%

TONI LUQUE - EL TEMPS QUE NO TINDREM 0%

MEJOR EVENTO TEATRAL

EM+P PRODUCCIONS (ONYRIC TEATRE CONDAL) - BROADWAY A CAPPELLA 21%

SUERTE EN LA VIDA, ORIGIN PRODUCCIONS - DESDE MI VENTANA 21%

ESCENARIO CLECE - GERÓNIMO RAUCH- PORQUE YO TE AMO 20%

TOTEM - AFTERSHOW DE MUSICALES BY XAVIERTORRASMUSIC 16%

ONYRIC TEATRE CONDAL - CONCIERTOS EN PARAL·LEL 7%

ONYRIC TEATRE CONDAL - EVA MARÍA CORTES EN CONCIERTO 6%

ONYRIC TEATRE CONDAL - Kerry EllisEN CONCIERTO 3%

ONYRIC TEATRE CONDAL - Roger Berruezo - NATURALMENT 3%

Fondazione Teatro Due - JOANA ESTEBANELL - I HATE MUSIC 2%

MEJOR ILUMINACIÓN

Donald Holder - ANASTASIA 21%

LUIS PERDIGUERO - EL MÉDICO 17%

CARLOS TORRIJOS - 33 EL MUSICAL 9%

CARLOS TORRIJOS, JUAN GÓMEZ-CORNEJO - WEST SIDE STORY 8%

XAVI COSTAS, DANIEL ANGLÈS - RENT EL MUSICAL 6%

VÍCTOR ALGO - POE 6%

JUANFRAN MARTÍNEZ - TELEMAG - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 5%

RAM MORALEDA Y FRAN AGRAMUNT - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%

DANIEL GENER - CARRIE 4%

JUANJO LLORENS - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%

ALBERT FAURA - LA JAULA DE LAS LOCAS 4%

GUADALUPE JIMENEZ - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 3%

XAVI COSTAS - FUN HOME 3%

DAVID BOFARULL - MAREMAR 2%

ADRIÀ RICO - EL TEMPS QUE NO TINDREM 2%

DAVID BOFARULL - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%

DAVID MUÑIZ - PARIS 1%

MEJOR MUSICAL

VERSUS CREATIVE, WEEKEST LIVE, BEON WORLDWIDE, ESCRITO EN LAS ESTRELLAS - EL MÉDICO 25%

Stage Entertainment ESPAÑA - ANASTASIA 17%

WHITE KITE PRODUCCIONES - 33 EL MUSICAL 16%

SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY 10%

FOCUS, NO DAY BUT TODAY - RENT EL MUSICAL 8%

NOSTROMO LIVE - LA JAULA DE LAS LOCAS 6%

DAGOLL DAGOM - MAREMAR 6%

LETSGO COMPANY - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 4%

NO DAY BUT TODAY - FUN HOME 4%

THE STAGE COMPANY, KLEMARK - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%

MEJOR MUSICAL EN GIRA

SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY 51%

DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 19%

LA RODA PRODUCCIONS - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 16%

DAGOLL DAGOM - MAREMAR 13%

MEJOR MUSICAL INFANTIL

CANDILEJA PRODUCCIONES - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 39%

LA RODA PRODUCCIONS - HANSEL I GRETEL 29%

DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 19%

LA TOMASA TEATRO - DISNELOCOS 7%

ESPHERA TEATRO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 7%

MEJOR MUSICAL ORIGINAL

FÉLIX AMADOR E IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO 35%

TOÑO CASADO - 33 EL MUSICAL 34%

JOFRE BORRÀS, JOAN LLUÍS BOZZO, Anna Rosa Cisquella, ANDREU GALLÉN, MIQUEL PERIEL, ARIADNA PEYA - MAREMAR 6%

PEPE FERRER & GELI PEÑALVER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 5%

JORDI PRAT I COLL - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 4%

KECO PUJOL - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%

JESÚS SANZ-SEBASTIÁN Y JULIO VAQUERO - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 4%

VÍCTOR ALVARO, JOAN VÁZQUEZ, VÍCTOR ALVARO - CIUTAT DE GESPA 3%

ALICE PENN, EMILIO GIMÉNEZ ZAPIOLA, CARLA CALABREE, JAVIER GIMÉNEZ ZAPIOLA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 2%

YANN CHARPENTIER, EMILIO MARTÍNEZ VERDEJO - DISNELOCOS 1%

PAUL BERRONDO, LES COT, ÓSCAR PEÑARROYA, CÈSAR APARÍCIO, MARÍA VIÑAS - PARIS 1%

JUAN CORPAS Y PABLO GUARINO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 1%

MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO

ELEVEN O'CLOCK PRODUCCIONS - CARRIE 32%

GATARO - POE 19%

EPIDÈMIA TEATRE - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 15%

AULES - EL TEMPS QUE NO TINDREM 12%

LES COT - PARIS 12%

TEATRE GAUDÍ - LES DONES DE FRANK 7%

uVe TEATRE - CIUTAT DE GESPA 4%

MEJOR SONIDO

Peter Hylenski - ANASTASIA 23%

Olly Steel - EL MÉDICO 16%

JAVIER ISEQUILLA - 33 EL MUSICAL 14%

GASTÓN BRISKI - WEST SIDE STORY 10%

JORDI BALLBÉ - RENT EL MUSICAL 7%

JUANTXI FERNÁNDEZ - POE 6%

JAVIER SÁNCHEZ - TELEMAG - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 6%

ROC MATEU - LA JAULA DE LAS LOCAS 5%

JORDI BALLBÉ - FUN HOME 3%

ROGER ÁBALOS - MAREMAR 3%

JAVIER ISEQUILLA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%

RAI SEGURA - CARRIE 2%

TOMAS PEREZ - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%

LUCAS ARIEL VALLEJOS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%

DAVID MUÑIZ - PARIS 1%

MEJOR VESTUARIO

LORENZO CAPRILE - EL MÉDICO 23%

JUAN SEBASTIÁN - 33 EL MUSICAL 19%

Linda Cho - ANASTASIA 18%

ANTONIO BELART - WEST SIDE STORY 7%

MÍRIAM COMPTE - LA JAULA DE LAS LOCAS 6%

JOSE A ALCÁNTARA - ALCÁNTARA ATELIER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 5%

RAQUEL IBORT, LAURA GALOFRÉ - RENT EL MUSICAL 5%

ANTONIO HARILLO - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%

FELYPE DE LIMA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%

RAQUEL IBORT, MARC SALICRÚ, MARC UDINA - FUN HOME 2%

MONTSE AMENÓS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%

ALEJANDRO ANDÚJAR - MAREMAR 2%

CYBERGOBLIN Y MERCEDES SEBASTIAN - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%

RAQUEL IBORT, MARC UDINA - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%

NÚRIA LLUNELL - CIUTAT DE GESPA 1%

ALICE PENN, MELANIA BOCCHIA, SILVANA MORINI - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%

JOSE NOVOA - PARIS 0%