Paulo Szot y Laura Osnes participarÃ¡n en NAVIDAD EN BROADWAY en Barcelona

Una vez más, para dar la bienvenida a la Navidad, L'Auditori de Barcelona se sumerge en la magia de los musicales en NAVIDAD EN BROADWAY. La OBC, dirigida por Alfonso Casado, se viste de gala para acompañar las emociones más intensas del teatro musical y las melodías más pegadizas de todos los tiempos los días 20 y 21 de diciembre.

Este año el concierto contará con dos estrellas de Broadway que ya coincidieron en el escenario del Lincoln Center en SOUTH PACIFIC: el ganador del Premio Tony Paulo Szot y la nominada al Tony Laura Osnes.

Las entradas están ya a la venta aquí.

Laura Osnes protagonizó CINDERELLA de Rodgers & Hammerstein en Broadway, por el que recibió el Drama Desk y su segunda nominación al Tony. Creó el papel de Julia Trojan en BANDSTAND, Bonnie en BONNIE AND CLYDE, por el que fue nominada al Tony, Hope Harcourt en el revival de ANYTHING GOES, Nellie Forbush en SOUTH PACIFIC y Sandy en el Revival más reciente de GREASE.