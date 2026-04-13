PÉSAME MUCHO, EL MUSICAL: Visibilidad lésbica y amor más allá de la muerte en la Sala AZarte

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La Sala AZarte de Madrid se prepara para recibir el próximo viernes 8 de mayo de 2026 el estreno de PÉSAME MUCHO, EL MUSICAL; una propuesta que se define como una comedia romántica musical LGTBIQ+ con un marcado enfoque en la visibilidad lésbica.

La obra narra la historia de Sofía, una tanatoesteticista que trabaja en la funeraria familiar, cuya vida cambia drásticamente al enamorarse de una mujer fallecida que llega a su turno de tarde. Esta trama, que combina elementos de tragicomedia con un gran peso dramático, busca invitar al espectador a reflexionar sobre la urgencia de amar a tiempo y la trascendencia del sentimiento más allá de la vida y la muerte.

El proyecto está liderado por María Córdoba, quien asume la autoría del libreto, la composición musical, las letras y la dirección general, además de protagonizar la pieza en el papel de Sofía. Durante la presentación del musical, la creadora explicó que la idea original nació de su propia experiencia como maquilladora profesional, cuando en un momento de escasez laboral se planteó de forma anecdótica la posibilidad de dedicarse a la tanatoestética, lo que finalmente disparó su imaginación para crear esta historia. Córdoba recalca que, en los tiempos actuales, es necesario hacer un parón o un pequeño kit-kat en el día a día para plantearse si realmente nos estamos atreviendo a vivir intensamente y a ser consecuentes con lo que sentimos.

A nivel artístico, la obra cuenta con un equipo íntegramente femenino que busca dar voz al amor libre sin necesidad de justificaciones, presentando una historia universal. El elenco principal lo completan Gema Maestre en el papel de Angie, Noelia Sarmiento como Chari y Alejandra Alfaro como cover de ambos personajes. Las actrices han manifestado su entusiasmo ante el inminente estreno; Gema Maestre destacó su deseo de que el público salga de la sala conmovido y con ganas de amar, mientras que Noelia Sarmiento subrayó el impacto emocional que ya han percibido en los primeros pases previos. Por su parte, Alejandra Alfaro confirmó que el despliegue de la obra continuará durante los meses de mayo y junio; y ella asumirá el papel de Chari en la vuelta de la obra a cartelera en octubre.

Durante la presentación del proyecto, las actrices describieron el evento como el "pistoletazo de salida" tras un largo periodo de ensayos, señalando la emoción de sentir que la producción es finalmente "real" y que "tira para adelante". Manifiestan su deseo de que el público que asista a las funciones de mayo y junio salga de la sala "removido" y con "ganas de amar".

La banda sonora del musical apuesta por un estilo pop rock con influencias de los años setenta y matices funk, contando con los arreglos y la producción musical de Pepe Carmona y la asistencia de Jon Córdoba. La estética visual de la obra se sitúa en una sala de tanatopraxia y funerales, utilizando una colorimetría específica donde el verde simboliza la esperanza, el morado la paz y la mujer, y el naranja la vitalidad.

Antes del estreno oficial en la Sala AZarte, donde las funciones se sucederán todos los viernes de mayo y junio a las 19:00 horas, el equipo realizará un concierto de presentación el viernes 24 de abril en la Sala Fulanita en Vivo. Este evento contará con una banda de músicos en directo y el elenco al completo para dar a conocer los temas principales de la obra. Tras la temporada inicial de primavera, la producción ya ha confirmado que regresará a los escenarios en el mes de octubre de 2026.

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