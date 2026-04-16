TV: Descubre el medley de PÉSAME MUCHO EL MUSICAL: La banda sonora de la visibilidad lésbica

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El canal oficial de YouTube de BroadwayWorld Spain ya cuenta con un adelanto exclusivo de PÉSAME MUCHO, EL MUSICAL. Se trata de un vibrante medley que recoge algunos de los números musicales presentados durante el pase gráfico oficial en Madrid.

Escrito, compuesto y dirigido por María Córdoba, PÉSAME MUCHO, EL MUSICAL narra la insólita historia de Sofía (interpretada por la propia Córdoba), una tanatoesteticista que trabaja en la funeraria familiar "Bendita luz". Su vida da un giro inesperado cuando se enamora perdidamente de la difunta del turno de tarde, un punto de partida que sirve para reflexionar sobre la urgencia de vivir e invitar al público a atreverse a amar a tiempo.

El video muestra la versatilidad vocal y el talento del elenco principal, compuesto por María Córdoba, Gema Maestre, Noelia Sarmiento y Alejandra Alfaro. La banda sonora apuesta por un estilo pop rock con claras influencias de los años setenta y matices funk, contando con los arreglos y la producción musical de Pepe Carmona.

Esta producción de Estrellamadre CREA se posiciona como un altavoz necesario para la visibilidad lésbica, un colectivo con escasa presencia en la industria del teatro musical actual. A través de una mezcla de comedia de situación y gran impacto emocional, la obra invita a realizar un "kit-kat" en el día a día para conectar con lo que de verdad sentimos y vivir plenamente antes de que sea demasiado tarde.

Tras su paso por la Sala AZarte en 2023 en formato de texto, donde recibió el Premio del Público, la obra regresa ahora convertida en un musical completo. Los seguidores del género tienen una cita doble próximamente: el 24 de abril en la Sala Fulanita en Vivo para un concierto de presentación con banda en directo y el elenco al completo, y el gran estreno oficial el 8 de mayo en la Sala AZarte de Madrid.

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