PINOCHO y GARAJE MALASAÑA cierran el 40 aniversario del Teatro Sanpol

GARAJE MALASAÑA , por su parte, podrá verse los sábados 20 y 27 de mayo y 3 y 10 de junio en un regreso a la década de los '80 protagonizado por Jorge, que llega a Madrid con la demente intención de montar una banda de música para ligar más. En la ciudad conoce a Ferni, otro provinciano que ha huido del pueblo donde ocultaba su orientación sexual y al que siente que no pertenece. Deja atrás a Carmen, su novia desde la infancia con la que le espera un futuro conformista y adaptado a las costumbres de la época. Ella intentará convencer a su novio de que su lugar no está en la capital, sino con ella en el pueblo llevando a cabo los planes establecidos que marcaba cualquier familia de bien. En el proceso de búsqueda de sí mismo, Ferni encuentra una aliada en Eloise. Moderna, diseñadora de moda y con un don de palabra verborreico capaz de volver loco a cualquiera.

From This Author - Jose German Martinez Paneque

Profesor de inglés en la EOI e interesado en el teatro desde siempre. A lo largo de los años, su interés por el teatro musical no ha hecho más que crecer y se ha dedicado a... (read more about this author)